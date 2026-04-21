Почина новинарката Лилјана Алтипармакова, познатиот лик и глас на МРТВ

21/04/2026 14:53

Почина Лилјана Алтипармакова, долгогодишна новинарка и уредничка во Македонската радио-телевизија – соопшти нејзиното семејство.

Имаше 75 години. Целиот свој работен век, Лилјана Алтипармакова го посвети на својата матична куќа – Македонската радио-телевизија. Како новинар во МТВ 1, таа посветено покриваше теми од внатрешната политика и економијата, започнувајќи од седумдесеттите години кога се вработи, па сè до турбулентниот период на македонската независност во 1990-тите и годините на транзиција што следеа.

Со своето знаење, професионалност и посветеност, таа остави силна трага во новинарството, пренесувајќи го своето искуство на бројни генерации новинари кои го учеа занаетот токму од неа.

Погребот ќе се одржи утре (22 април) во 11.30 часот на гробиштата „Бутел“ во Скопје.

