Почесна артилериска стрелба по повод Денот на Армијата

По повод 18 Август, Денот на Армијата, вечер, од 19:00 часот во касарната „Илинден“ ќе се изврши почесна артилериска стрелба со истрелување 10 плотуни од 6 артилериски орудија.

Како што информира Армијата, претходно, во 18.00 часот, ќе биде извршена и пробна артилериска стрелба со еден плотун.

Почесната артилериска стрелба ќе ја изведе единица на артилерискиот баталјон на Армијата

-Почесната стрелба како дел од протоколарните обврски на Армијата за одбележување на празници е во рамки на активностите кои се реализираат по повод 18 Август, Денот на Армијата, наведува Армијата.