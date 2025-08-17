Почесна артилериска стрелба по повод Денот на Армијата

17/08/2025 09:02

По повод 18 Август, Денот на Армијата, вечер, од 19:00 часот во касарната „Илинден“ ќе се изврши почесна артилериска стрелба со истрелување 10 плотуни од 6 артилериски орудија.

Како што информира Армијата, претходно, во 18.00 часот, ќе биде извршена и пробна артилериска стрелба со еден плотун.

Почесната артилериска стрелба ќе ја изведе единица на артилерискиот баталјон на Армијата  

-Почесната стрелба како дел од протоколарните обврски на Армијата за одбележување на празници е во рамки на активностите кои се реализираат по повод 18 Август, Денот на Армијата, наведува Армијата. 

