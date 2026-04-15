По седум месеци пауза, денес Вардариште повторно гореше!

По протестите и јавниот притисок што се случуваа кон крајот на минатата година, Вардариште не гореше цели седум месеци, но денес повторно сме сведоци на истото сценарио: чад, загадување, тешка миризба и директна закана по здравјето на граѓаните. Ова е последно предупредување од наша страна! – велат од Стоп за Вардариште, кои и ја пласираа информацијата.

– Доколку не се испочитува договореното, не се стави целосен крај на загадувањето што го предизвикува Вардариште и ваквите палења се повторат, нема да останеме мирни, а ќе бидеме приморани и на потенцијално ново активирање на блокадите.

Ги повикуваме сите надлежни институции да реагираат итно и со највисок степен на сериозност, а Министерството за внатрешни работи да го вратат полициското присуство на депонијата. Нема да дозволиме Вардариште повторно да го труе Скопје! – додаваат од таму.