Грејната сезона завршува, греењето продолжува под нови услови

15/04/2026 12:09

Грејната сезона официјално завршува на 15 април 2026 година, информира Регулаторна комисија за енергетика (РКЕ), по што започнува т.н. преоден период кој ќе трае до 30 април.

Според правилата, греењето нема целосно да запре, туку ќе се активира само под одредени услови. Доколку прогнозата на Управа за хидрометеоролошки работи (УХМР) покаже дека средната дневна температура ќе биде еднаква или пониска од 12 степени, снабдувачот ќе мора да обезбеди греење.

Во тие случаи, во периодот од 6 до 22 часот, температурата во домовите треба да достигне 20 степени, со дозволено отстапување од +1 степен.

Со ова практично се воведува флексибилен режим на греење до крајот на месецот, кој ќе зависи директно од временските услови, наместо од фиксниот календарски рок.

Поврзани содржини

ВМРО-ДПМНЕ бара од СДСМ да не го анализира поразот на Орбан
ДУИ обвинува: „Мастерпланот“ за Чаршијата е тендерска шема за асфалт
(Фото) Падна дел од фасада во Капиштец, нема повредени
Јовановски ја тепа Ивана пред Кривичниот суд два часа пред да скокне со ќерката од зградата
„Support Kocani“ обезбеди медицински креми за настраданите во пожарот во „Пулс“
„Пошта“ доби 100 возила, може сега пратките и ќе ги доставуваат навремено
Најстудено на Попова Шапка, најмногу дожд наврна во Битола
Во РЕК Битола исклучен ТЕ Битола 3, денеска ќе биде вклучен ТЕ Битола 1

Најчитани