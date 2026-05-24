Малолетнички силувани во Британија – нема затвор за сторителите. Се огласи Стармер

Премиерот Кир Стармер го опиша како „ужасен“ случајот во кој тројца тинејџери не беа испратени во затвор за силување на две девојчиња. Тој додаде дека е „правилно“ што Крунската обвинителска служба моментално ги разгледува казните изречени од судија во Крунскиот суд во Саутемптон. Двете девојчиња, тогаш на возраст од 15 и 14 години, беа силувани во одделни инциденти во Фордингбриџ во ноември 2024 година и јануари 2025 година, објави Би-би-си.

Сторителите беа две 14-годишни момчиња и едно момче, тогаш на 13 години, кое беше осудено за учество во вториот напад. На рочиштето пред три дена, судијата Николас Роуланд рече дека сака да „избегне непотребна криминализација на овие деца“. На момчињата им беа изречени Наредби за рехабилитација на млади (YRO) наместо затворски казни, кои се казни засновани на заедницата што можат да вклучуваат општествено корисна работа, полициски час или задолжителен третман.

Сепак, една од жртвите изјави за Би-би-си дека одлуката била „како некој да ме удри во лицето со камен“. Девојката, која сега има 16 години, изјави дека пресудата „прави да изгледа како она што го направиле момчињата да не било погрешно, туку е во ред во очите на законот затоа што се деца“. Судијата, исто така, ги наведе ADHD и нискиот коефициент на интелигенција кај момчињата како причини за полесните казни.

Таа и нејзиното семејство бараат казните да бидат зголемени и момчињата да бидат испратени во затвор, велејќи дека казната е „шлаканица“. „Тогаш зошто толку многу мака од одење на суд, поминување низ судењето, повторно доживување на сè поради давање докази и гледање како сè се случува повторно пред мене?“, праша девојката.

Имала 15 години кога била силувана на подвозник покрај реката Ејвон, откако го договорила својот прв состанок со едно од момчињата на Snapchat. Втората жртва била силувана на поле. Момчињата ги снимале нападите на своите мобилни телефони, од кои некои подоцна ги споделиле на интернет.

Премиерот Стармер одговори во објава на платформата на социјалните медиуми X. „Ова е срцекршачко и храбро сведоштво. Девојките во центарот на овој случај покажаа извонредна храброст и сила во ужасни околности. Ова е ужасен случај и е исправно судиите итно да ги преиспитаат казните“, рече тој.

Други политичари, исто така, го изразија својот гнев. Конзервативната лидерка Кеми Баденох рече дека е „згрозена“ од случајот. „Злосторството тешко може да биде посериозно, а ова воопшто не беше казна“, рече таа. Пратеникот на Reform UK, Роберт Џенрик, рече дека правдата не е задоволена.

„Ако судијата направил многу сериозна грешка, а тука мислам дека е така, тој треба да биде повикан на одговорност“, рече тој. Бен Магваер, портпарол на либералните демократи, го опиша случајот како „апсолутно ужасен“ и рече дека преиспитувањето мора да се спроведе „брзо и решително“.

Главниот обвинител има 28 дена да одлучи дали да ги упати казните до Апелациониот суд, но владиниот министер Дарен Џонс изјави за Би-би-си дека очекува одлуката да биде донесена уште побрзо. „Сите сакаме ова итно да се разгледа. Девојчињата заслужуваат правда, како и нивните семејства“, рече тој.

Тие не можеа да одат во затвор за возрасни

Двајца од осудените силувачи сега имаат 15 години, а третиот има 14. На 15-годишник му е изречена тригодишна затворска казна со 180 дена интензивен надзор за силување на двете девојчиња и две точки за непристојни слики. На втор 15-годишник му е изречена истата казна за три точки за силување и четири точки за снимање непристојни слики.

На 14-годишникот му е изречена 18-месечна затворска казна за поттикнување силување во нападот од јануари 2025 година. Треба да се напомене дека момчињата, дури и да добиле затворски казни, немало да бидат испратени во затвор за возрасни. Лицата под 18 години ги издржуваат своите казни во безбедни центри за заштита на деца.

Комесарот за деца на Англија, Дама Рејчел де Соуза, изјави дека е „длабоко загрижена“ и дека нејзината канцеларија ќе контактира со семејствата за да понуди поддршка. „Не сакам ниту едно младо девојче во оваа земја да помисли дека нешто вакво може да се случи, а да не се третира правилно“, рече таа.

„Го споделуваме шокот на јавноста од деталите за овој ужасен случај и нашите мисли се со младите жртви во ова вознемирувачко време. Службениците за правосудство итно го разгледуваат случајот со најголема грижа“, изјави портпаролот на владата.