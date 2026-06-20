Загрозени биле лица под меѓународна заштита – ОЈО ГОКК ја презема истрагата за палењето на возилата на бугарската амбасада.

Основното јавно обвинителство Скопје му ја предаде истрагата за палењето на двете дипломатски возила на бугарската амбасадата на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција ОЈО ГОКК.

„Постапувајќи по поднесената пријава во врска со опожарувањето на автомобили пред објектот на бугарската амбасада во Скопје, за кое беше поведена постапка против едно лице за кривично дело – предизвикување општа опасност, Основното јавно обвинителство Скопје дојде до сознанија што упатуваат на можни елементи на кривично дело – загрозување лица под меѓународна заштита од член 420 од Кривичниот законик. Имајќи предвид дека кривичниот прогон за ова дело е во надлежност на Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, ОЈО Скопје го достави предметот на надлежно постапување“, се наведува во соопштението од ОЈО ГОКК.

Од Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција информираа дека веќе е донесена наредба за спроведување истражна постапка против осомниченото лице поради основано сомневање дека сторило кривично дело загрозување лица под меѓународна заштита, по членот 420 став 1 од Кривичниот законик, за кое е предвидена казна затвор од најмалку една година.

Доказите што ги обезбедило обвинителството укажувале на тоа дека возилата што беа опожарени во понеделникот (15 јуни) ги користеле воениот аташе на Бугарија во Македонија и други вработени во Амбасадата.

„Според обезбедените докази, постои основано сомневање дека осомничениот на 15 јуни 2026 година со опожарување на возила пред Амбасадата на Република Бугарија во Скопје, кои ги користеле военото аташе на Република Бугарија во Република Северна Македонија и други вработени во Амбасадата, создал значителна опасност за животот и телото на лица под меѓународноправна заштита“, се вели во соопштението од ОЈО ГОКК.

Оттаму додаваат дека поради природата на кривичното дело кое спаѓа во посебна група кривични дела, јавниот обвинител од ОЈО ГОКК до судија на претходна постапка доставил предлог на осомничениот да му биде одредена мерка притвор од 30 дена, наместо досегашната од осум дена по скратена постапка.

„Имајќи предвид дека станува збор за кривично дело што спаѓа во групата на кривични дела против човечноста и меѓународното право и кое својата основа ја наоѓа во Конвенцијата на Обединетите нации за превенција и казнување кривични дела насочени против меѓународно заштитени лица, вклучително и дипломатски претставници, надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка доставил предлог за определување мерка притвор во траење од 30 дена за лицето на кое до сега му беше определена притворска мерка од осум дена во скратена постапка“, стои во соопштението. „Имајќи предвид дека станува збор за кривично дело што спаѓа во групата на кривични дела против човечноста и меѓународното право и кое својата основа ја наоѓа во Конвенцијата на Обединетите нации за превенција и казнување кривични дела насочени против меѓународно заштитени лица, вклучително и дипломатски претставници, надлежниот јавен обвинител до судијата на претходна постапка доставил предлог за определување мерка притвор во траење од 30 дена за лицето на кое до сега му беше определена притворска мерка од осум дена во скратена постапка“, стои во соопштението.

За случајот, полицијата уапси 44 годишен скопјанец кој заврши во притвор. Тој на 15 јуни запали возила на бугарската амбасада.