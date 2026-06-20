Утре сончево и топло, од понеделник променливо и нестабилно со дожд, грмежи и ветер

20/06/2026 12:19
Фото: Б. Грданоски

Времето и утре претпладне ќе биде сончево и топло, а во попладневните часови во северозападните делови ќе има услови за појава на ретки грмежи, соопшти УХМР.

Од понеделник следува период на променливо облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, пообилни во вторник и среда (наместа над 15 l/m²). Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме проследено со пороен дожд, засилен ветер, грмежи и услови за појава на град.

Ќе дува умерен ветер претежно од северен правец.

Маскималните дневни температури ќе се движат во интервал од 29 до 38 степени.

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