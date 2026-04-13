Победничкиот танц на иден унгарски министер стана хит (ВИДЕО)

13/04/2026 15:08

Победничкиот танц на Жолт Хегедуш собра над милион прегледи на социјалните мрежи преку ноќ.Тој е една од клучните фигури во тимот на Петер Маѓар и водечки кандидат за министер за здравство на Унгарија.

Врвен ортопедски хирург, тој помина години работејќи во водечки клиники во Велика Британија пред да се врати во Унгарија во 2015 година за да го реформира здравствениот систем. Сега го развива планот за реформа на здравствената заштита на Тиса.

