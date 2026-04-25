По поразот Орбан се повлекува од парламентот
Унгарскиот премиер во заминување, Виктор Орбан, денес објави дека се повлекува од функцијата пратеник во унгарскиот парламент откако неговата партија Фидес претрпе тежок изборен пораз со кој заврши неговото 16-годишно владеење.
На 12 април, Орбан загуби од проевропскиот конзервативец Петер Маѓар, чија партија освои двотретинско мнозинство во Парламентот, на избори обележани со рекордна излезност на гласачите во Унгарија.
Шеесет и двегодишниот Орбан минатата недела повика на „целосно обновување“ на неговата партија.
„Бидејќи местото што го освоив како водечки кандидат на партијата Фидес-КДНП е всушност парламентарно место за Фидес, решив да се откажам од него“, рече Орбан во видео објавено на Фејсбук, по состанокот на извршниот одбор на Фидес.
Тој додаде дека е попотребен во реорганизацијата на партијата отколку во парламентот. Тој нагласи дека раководството на партијата му препорачало да остане и да продолжи со својата работа како претседател на Фидес и дека е „подготвен за таа задача“ доколку биде потврден на партискиот конгрес што ќе се одржи во јуни.
Унгарскиот парламент треба да ја одржи својата инаугуративна седница на 9 мај, кога ќе положат заклетва новите членови. Унгарската партија Тиса освои 141 место, додека Орбановиот Фидес обезбеди 52, а крајнодесничарската партија Наша домовина 6 места во парламентот со 199 членови.