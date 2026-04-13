По масовните протести, Даблин ги намалува акцизите и го одложува еколошкиот данок

13/04/2026 10:04

Даблин – Ирскиот премиер Михол Мартин најави дополнителни намалувања на акцизите на горивата и одложување на зголемувањето на данокот на јаглерод. На итна владина седница беше постигната согласност за реакција на енергетската криза која предизвика масовни протести низ земјата, пренесе ДПА.

Вредноста на денешниот пакет изнесува околу 505 милиони евра и е дополнување на мерките од 250 милиони евра објавени пред три недели. Протестите, кои вклучуваа блокади на единствената нафтена рафинерија во Ирска и на клучните депоа, доведоа до прекини во снабдувањето и полициска интервенција со апсења на демонстранти.

Учесниците во протестите, главно превозници и земјоделци, организираа координирани блокади на автопатите и на критичната инфраструктура. Тие апелираа до Владата за итни дејства, тврдејќи дека цените на горивата се на неодржливо ниво и дека водат кон банкрот на многу стопански сектори.

Поврзани содржини

Мерц: Последиците од војната со Иран ќе ги чувствуваме долго време
Трамп остро го нападна папата Лав XIV по неговиот антивоен повик
Папата Лав XIV ја започнува најдолгата посета на Африка во својот понтификат
Демократите и некои републиканци го слават поразот на Орбан. Маск: Сорос ја презеде Унгарија
Карни: Деновите кога нашата војска испраќаше 70 центи од секој долар во САД се завршени
Обама: Победата на опозицијата во Унгарија е потсетник дека сите треба да продолжат да се борат за правда
Унгарија ја одбра Европа, вели Урсула фон дер Лајен
„Њујорк тајмс“ за Орбан: Пораз на „светилникот на десницата“

Најчитани