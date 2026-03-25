По 15 години директорување на Марјан Цветковски, МРТ ќе добие ново раководство

25/03/2026 17:30
Фото: Б. Грданоски
Распишан е конкурс за избор на директор и заменик-директор на Македонската радио телевизија (МРТ). Огласот е објавен вчера.

Според условите и постапката утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Статутот на МРТ, директорот и заменик-директорот се избираат за период од три години со можност за повторен последователен избор.

„Кандидатите кои ќе се пријават треба да имаат високо образование, да поднесат програма за работа на МРТ за период од три години. Треба да имаат работно искуство од најмалку осум години во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото и искуство со раководење организација од најмалку четири години“, стои во конкурсот.

Конкурсот трае 15 дена.

Актуелен директор на МРТ е Марјан Цветковски. На функцијата е од 2012 година.

Осумдесет и еден вработен во РЕК Битола со стомачни проблеми побарале лекарска помош
Жените во Македонија повеќе магистрираат и докторираат од мажите
Забрчанец го оцени Славески како нервозен партиски инфлуенсер
Во општинскиот регистар дискотеката „Пулс“ не постоела, уплатите за лиценца ги вршеле „Класик ДМ“ и „ММММ“
Општините немаат документи усогласени со националната антикорупциска рамка
Судскиот совет ја предлага Мери Дика-Георгиевска за судија на Уставниот суд
Сопругата на премиерот на самит во Вашингтон што го организира Меланија Трамп
Наместо да одговори на прашање, Славески го нападна и омаловажи новинарот на Канал 5, оценува ЗНМ

