Пезешкијан: Рамковниот договор со САД можност што не смее да се пропушти

17/06/2026 07:59

Иранскиот претседател, Масуд Пезешкијан, го оцени како дипломатска победа на Иран рамковниот договор со САД што в петок треба да биде потпишан во Швајцарија.

„Не смееме да ја пропуштиме оваа можност, што може да и помогне на земјата да излезе од сегашната состојба“, изјави Пезешкијан, додавајќи дека станува збор за ретка шанса што можеби никогаш повеќе нема да се повтори.

Пезешкијан, кој важи за политичар со умерени ставови, повеќепати се заложи за дипломатско решение на спорот меѓу Иран и САД.

Тој изрази надеж дека рамковниот договор ќе придонесе за решавање на многу проблеми со кои се соочува земјата и ќе означи почеток на нова ера.

Иран со години се наоѓа во тешка економска криза поради меѓународните санкции, а состојбата дополнително се влоши по почетокот на израелско-американскиот воен конфликт против Исламската Република.

Доколку Вашингтон и Техеран постигнат трајно решение за спорот околу иранската нуклеарна програма, тоа би можело да отвори пат за укинување на санкциите кон Иран.

Поврзани содржини

Папата Лав XIV го поздрави договорот меѓу САД и Иран за прекин на војната на Блискиот Исток
Сенатот на САД по деветти пат ја блокираше Резолуцијата за прекин на војната со Иран
Најмалку четири лица загинаа во руски напади врз источна Украина
САД одобрија милијарда долари хуманитарна помош за УНИЦЕФ и Светската програма за храна
Руска фрегата испука предупредувачки истрели кон британска јахта во Ла Манш
Кремљ тврди дека во последниот разговор со Трамп, Путин не разговарал за средба со Зеленски
Договорот помеѓу САД и Иран ќе биде потпишан во планинското одморалиште Биргеншток
Трамп: „Имав многу добра средба со Зеленски. Премногу се гине во војната“

Најчитани