Петар Маѓар го покани Володимир Зеленски на средба

Петер Маѓар го прими Золтан Бабјак, градоначалник на Берехове (или Берегсас на унгарски), во својата канцеларија во вторник, кој го информираше за ситуацијата на Унгарците во Закарпатија и војната. Овој град е близу границата на Украина со Унгарија. Има 24.000 жители, а најмалку половина од нив се Унгарци.

Идниот премиер на својата страница на социјалните мрежи напиша дека е во интерес на Унгарците што живеат во Закарпатија да ги стават односите меѓу Унгарија и Украина на нова основа.

Поради тоа „иницирам состанок со украинскиот претседател Володимир Зеленски на почетокот на јуни, симболично во градот Берегсас, со мнозинство унгарско население“, напиша Маѓар.

Целта на состанокот би била да се помогне во ситуацијата на Закарпатите Унгарци и нивниот престој во нивната татковина.

Како што рече тој, дојде време Украина да ги отстрани ограничувањата на правата што постоеја повеќе од една деценија, а Унгарците од Закарпатија да ги вратат сите свои културни, јазични, административни и права за високо образование и повторно да станат рамноправни, почитувани граѓани на Украина.

Потоа напиша дека концесиите за образование на украинската влада објавени во 2025 година се „прогресивни, но не и доволни“, бидејќи високото образование останува еднојазично, матурските испити се на украински јазик и нема суштински промени во другите официјални области на употреба на јазикот во регионот. Додаде дека унгарското малцинство сè уште не може да бара официјални услуги на својот мајчин јазик, а ограничувањата остануваат во областите на јавниот живот и културата.

„Затоа го охрабрувам украинското раководство да се осмели да направи големи чекори кон европските вредности и вистинската слобода и еднаквост во горенаведените области“, заклучи Петер Маѓар.