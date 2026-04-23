Песков: Средба на Путин со Зеленски можна само за финален договор
Портпаролот на Кремљ, Дмитри Песков, изјави дека рускиот претседател Владимир Путин може да се сретне со украинскиот претседател Володимир Зеленски само за финализирање на договорите за решавање на конфликтот.
Путин е подготвен за средба со Зеленски, но разговорите треба да бидат продуктивни и да се одржат во фаза на „финализирање на договореното“, појасни Песков.
„Клучно е која е целта на средбата. За што е средбата? Путин кажа дека е подготвен да се сретнат (со Зеленски) во Москва во секое време. Главното е да има причина за средбата и, најважно, таа да биде продуктивна и да служи само за финализирање на договорите“, изјави Песков.