Пентагон започна подготовки за распоредување на копнени трупи во Иран

Министерството за војна на САД започна активни подготовки за евентуално распоредување на американски копнени трупи во Иран, објави Си-Би-Ес, повикувајќи се на повеќе извори запознаени со дискусиите. Според изворите на каналот, високи воени претставници веќе поднеле конкретни барања поврзани со подготовките за такво сценарио, додека претседателот Доналд Трамп разгледува слични чекори во војна против Иран.

Како дел од подготовките, американската војска одржа состаноци, меѓу другото, за притворање на ирански војници и паравоени борци, вклучително и одредување на локациите каде што ќе бидат однесени затворениците. Силите за брза реакција на американската армија и експедициските единици на американскиот морнарички корпус учествуваат во планирањето.

Во исто време, самиот Трамп, одговарајќи на прашање од новинарите во четвртокот, 19 март, прво изјави дека нема да спроведе копнена операција во Иран, но веднаш додаде: „Доколку го сторев тоа, сигурно не би ви кажал“.

Во оваа позадина, САД го зголемуваат своето воено присуство на Блискиот Исток. Според двајца американски претставници, три воени бродови и приближно 2.200 маринци од експедициска единица ја напуштиле Калифорнија претходно оваа недела. Ова е втора таква единица испратена во регионот откако започна војната.

Како што претходно информирани извори изјавија за Ројтерс, Трамп разгледува неколку опции за користење на американските маринци во Иран: обезбедување безбеден премин на танкери низ Ормускиот теснец и заземање позиции на иранскиот брег, заземање на островот Харг (клучен центар за извоз на иранска нафта) и операција за запленување на залихи од високо збогатен ураниум.

Белата куќа во разговор со агенцијата нагласи дека одлука за испраќање копнени трупи сè уште не е донесена, но претседателот „мудро ги разгледува сите опции“. Американските сили на Блискиот Исток моментално бројат приближно 50.000 војници.