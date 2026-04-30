Пентагон: Војната со Иран досега чини 25 милијарди долари

Војната во Иран веќе го чинеше Пентагон 25 милијарди долари, изјави во средата висок функционер на Министерството за одбрана, со што се обезбеди првата официјална цена за американската воена кампања со мала јавна поддршка што трае два месеци.

Вршителот на должноста контролор на Пентагон, Џулс Херст, ја даде бројката за време на сослушувањето на Комитетот за вооружени сили на Претставничкиот дом, заедно со секретарот за одбрана Пит Хегсет и шефот на Здружениот генералштаб Ден Кејн, за буџетот на одделот. Тоа е најспецифичната бројка што администрацијата на Трамп ја припиша на напорите кои, и покрај неодамнешното примирје, немаат јасен крај.

„Приближно [до] денес, потрошивме околу 25 милијарди долари за операцијата ‘Епски бес’, поголемиот дел од нив во муниција“, рече Херст. „Дел од тоа, очигледно е [операции и одржување] и замена на опремата“.

Но, таа бројка е далеку зад многу надворешни проценки, со оглед на жестокото темпо на воздушните и поморските операции и трошоците за обновување на скапата воздушна одбрана. Исто така, е засенчена од извештаите дека администрацијата би можела да бара стотици милијарди долари за покривање на кампањата на Блискиот Исток.

Херст им рече на присутните на самитот за одбрана во март во Вашингтон дека првата недела од војната во Иран чинела околу 11 милијарди долари. Цената од 25 милијарди долари доаѓа во време кога претставниците на администрацијата дискутираат за дополнително барање до 200 милијарди долари за плаќање на конфликтот и надополнување на оружјето. Сепак, претставниците јавно нагласија дека сè уште не се согласиле за цената за дополнителното барање.

Се очекува Пентагон наскоро да поднесе дополнително барање за финансирање. Херст им рече на законодавците дека администрацијата ќе го направи тоа „откако ќе имаме целосна проценка на трошоците од конфликтот“.

Влијателниот член Адам Смит (демократ од Вашингтон), кој праша за трошоците од војната, изгледаше изненаден од специфичноста на шефот за буџет на Пентагон.

„Мило ми е што одговоривте на тоа прашање, бидејќи бараме долго време, а никој не ни го даде бројот“, му рече Смит на Херст. „Додека седиме тука денес, нуклеарната програма на Иран е точно онаква каква што беше пред да започне оваа војна“, рече Смит. „Тие не ја изгубиле својата способност да нанесат болка. Тие сè уште имаат програма за балистички ракети. Тие сè уште се во можност да го блокираат Ормускиот теснец“.

Но, Хегсет превентивно ги погоди скептиците за војната.

„Најголемиот предизвик, најголемиот противник со кој се соочуваме во овој момент се неодговорните, несигурни и поразителни зборови на конгресните демократи“, рече тој, „и некои републиканци“.