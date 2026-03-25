Пентагон подготвува испраќање 3.000 падобранци на Блискиот Исток

Министерството за одбрана на САД подготвува распоредување на околу 3.000 војници од 82-та воздушнодесантна дивизија на Блискиот Исток, јавија американски медиуми.

Овие специјални сили се обучени за воздушнодесантни операции со употреба на падобрани.

Според повеќе медиумски извештаи, повикувајќи се на неименувани американски претставници, планот предвидува испраќање околу 3.000 војници за поддршка на операции против Иран, но не е јасно колку се конкретни овие планови.

„Волстрит џурнал“ објави дека сè уште не е донесена одлука дали да се испратат копнени сили директно во Иран, но распоредувањето отвора повеќе стратешки опции за претседателот Доналд Трамп.

„Политико“ оцени дека засилувањето на военото присуство укажува на можност за насилно преземање контрола врз Ормуската Теснина, која е од витално значење за транспортот на нафта.

„Њујорк тајмс“ прв извести за плановите на Пентагон, наведувајќи дека силите би можеле да бидат распоредени за заземање на клучното иранско извозно пристаниште на островот Харг.

Илјадници маринци веќе се распоредени во регионот, а според претходни американски податоци, таму има повеќе од 50.000 војници.

Израел и САД започнаа напади врз Иран пред нешто повеќе од три недели, на што Техеран одговори со контранапади.

Се наведува дека 82-та воздушнодесантна дивизија може да биде распоредена во рок од 18 часа по добивање наредба. Таа е базирана во сојузната држава Северна Каролина во источниот дел на САД.