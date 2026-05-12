Пентагон објави колку војната во Иран ги чини САД

Техеран – Војната на САД во Иран досега чинеше 29 милијарди американски долари, изјави денес висок функционер на Пентагон, што е зголемување од 4 милијарди во споредба со проценката презентирана на крајот од минатиот месец.

Само шест месеци пред општите избори, на кои републиканците на претседателот Доналд Трамп би можеле да се соочат со тешка битка за задржување на мнозинството во Претставничкиот дом, демократите постигнуваат високи резултати во анкетите на јавното мислење додека се обидуваат да ја поврзат војната со прашањето за високите трошоци за живот.

На 29 април, Пентагон објави дека војната чинела 25 милијарди американски долари до тој момент.

Новите трошоци вклучуваат трошоци за опрема и оперативни трошоци

Вршителот на должноста контролор Џулс Херст им рече на пратениците во вторникот дека новите трошоци вклучуваат ажурирани податоци за поправка и замена на опрема и оперативни трошоци.

„Здружениот началник на штабовите и тимот на контролорот постојано ја разгледуваат таа проценка“, рече Херст. Тој зборуваше заедно со министерот за одбрана Пит Хегсет и генералот на Здружениот началник на штабовите Ден Кејн.

Не е јасно како Пентагон дошол до бројката од 29 милијарди долари.

Извор за Ројтерс во март изјави дека администрацијата на Трамп проценила дека првите шест дена од војната чинеле најмалку 11,3 милијарди долари.