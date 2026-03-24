Пентагон ја ревидираше медиумската политика согласно судска наредба, но најави жалба

Министерството за војна на САД изврши ревизија на својата медиумска политика во согласност со судската наредба издадена во петокот, иако истовремено поднесе жалба на ваквата одлука, потврди денеска портпаролот на Пентагон, Шон Парнел.

„Министерството секогаш ги почитува судските наредби, но не се согласуваме со оваа одлука и затоа ја обжаливме“, истакна Парнел во изјавата објавена на платформата „Икс“. Тој додаде дека ревидираните правила за медиумско известување стапуваат во сила веднаш.

Според новите одредби, пристапот на сите новинари до објектот на Пентагон ќе бара задолжителна придружба од овластени службеници на Министерството. Дополнително, новинарските канцеларии кои досега беа лоцирани во самата зграда ќе бидат преместени во надворешни простории кои наскоро ќе бидат подготвени за употреба, а на медиумските работници ќе им бидат издадени и нови прес-картички.

Овој развој на настаните доаѓа откако федерален судија во петокот ја блокираше рестриктивната политика за пристап што ја предложи администрацијата на претседателот Доналд Трамп. Спорната регулатива предвидуваше можност новинарите да бидат прогласени за ризик по националната безбедност доколку истражуваат или бараат информации за кои не е издадена официјална дозвола за објавување.