Пентагон ги објави првите снимки со НЛО

10/05/2026 12:12

Пентагон почна да објавува снимки од регистрирани неидентификувани летала НЛО на страницата на министерството. 

 

„Врз основа на покажаниот огромен интерес, ќе му наложам на секретарот за војна и на другите релевантни министерства и агенции да започнат процес на идентификување и објавување на владини досиеја поврзани со вонземски и вонземски живот, неидентификувани воздушни феномени (UAP) и неидентификувани летачки објекти (NLO), како и сите други информации поврзани со овие многу сложени, но исклучително интересни и важни прашања“, го најави тоа претседателот Доналд Трамп на социјалните страницата на миниустерството. 

На снимките немамали зелени луѓе, но има многу фасцинантни фотографии и видеа што се чувале во архивите на Министерството за војна на САД.

На пример, видеото прикажува снимки од американски војник кој наишол на летачки објект во форма на ѕвезда.

