Печерската лавра во Киев е едно најсветите места во православието. Ја погоди рускa ракетa

Русија започна уште еден круг напади со балистички ракети врз Киев во текот на ноќта на 15 јуни, погодувајќи ја главната катедрала на Киевско-печерската лавра, едно од најзначајните религиозни и културни места во Украина.

Киевско-печерската лавра, лавиринтски манастирски и пештерски комплекс кој содржи некои од најпочитуваните светилишта и реликвии во Украина, беше под директен оган – означувајќи го вториот удар врз местото на целосната војна на Русија и само третиот по Втората светска војна.

Успенската катедрала првично била изградена во 11. век како дел од поширокиот манастирски комплекс и била оштетена и реставрирана во неколку наврати, од монголските инвазии до Втората светска војна.

„(По)кривот на едно од најсветите места во христијанскиот свет – Успенската катедрала на Киевско-печерската лавра – гори“, напиша митрополитот Епифаниј, поглавар на Православната црква на Украина, на Икс ноќта на нападот.

„Бараме молитви за спасение на светилиштето од уништување. Уште едно руско злосторство против човештвото, против историјата, против христијанството“.

Според епископот Авраами, за време на нападот, се вложени напори за „итна евакуација“ на антички икони, уметнички дела и други религиозни реликвии.

Не беше веднаш јасно дали во нападот се оштетени некои религиозни артефакти. Властите сè уште не дадоа коментар за штетата предизвикана на катедралата.

Основана во 11. век и составена од сложена мрежа од површински и подземни цркви, Печерската лавра е главен духовен и културен центар за многу Украинци и важно место за поклонение. Во својата листа, УНЕСКО го опишува комплексот како „ремек-дело на украинската уметност“.

Киевско-печерската лавра – позната и како Киевски пештерски манастир – е најстариот манастирски комплекс во Рус. Основана е околу 1050 година од божествено инспириран монах по име Антониј, кој барал мир и молитва. Заедницата потоа растела под водство на Теодосиј, кој бил нејзин трет игумен. До седумнаесеттиот век, манастирот, неговите огромни колекции на слики и предмети, како и печатарската машина што ја сместувал, дополнително ја зголемил светоста и значењето на местото во пошироките источнохристијански културни сфери.

Значаен аспект на манастирскиот комплекс е огромната подземна мрежа од пештери што ги зачувува гробовите на светите монаси и важни личности поврзани со манастирот, вклучувајќи го и основачот Свети Антониј. Всушност, името на манастирот, „Печерск“, потекнува од зборот за „пештери“. Овој лавиринт од подземни премини некогаш нудел повлекување од светот за светите луѓе кои живееле и се молеле во манастирот. Сега, тој служи како вечни погреби и места на сеќавање.

Една од најраните икони на Русија, сликата од тринаесеттиот век позната како „Госпоѓа од пештерите“, ја прикажува Богородица во центарот со Христос во нејзиниот скут на златна позадина.

Низ својата долга историја, Киевско-Печерската лавра собирала икони, текстил, метални производи, дрвени предмети, реликвии, книги, печатени материјали и многу други артефакти.

Претходно во текот на ноќта, украинските воздухопловни сили објавија дека десетици руски дронови се приближуваат кон Киев, во услови на активни операции на воздушна одбрана. Закана за балистички ракети беше издадена и за поголемиот дел од земјата, а предупредувањата за воздушен напад беа активни во централните и источните региони.

Воздухопловните сили соопштија дека Русија лансирала шест противбродски ракети „Циркон“, 34 балистички ракети „Искандер-М/С-400“, 30 крстосувачки ракети „Х-101/Искандер-К“ и 611 дронови против Украина во текот на ноќта. Украинската воздушна одбрана собори пет ракети „Циркон“, 15 балистички ракети „Искандер-М/С-400“, сите 30 крстосувачки ракети „Х-101/Искандер-К“ и 582 дронови.

Сепак, 20 балистички ракети и 27 дронови ја избегнаа украинската воздушна одбрана и погодија 42 локации. Вкупно, во Киев беа погодени над 50 локации, рече градоначалникот Виталиј Кличко. Преку патот од Лаврата, галеријата и музејот „Мистетски Арсенал“ во Киев беа погодени од руски дрон од типот „Шахед“, при што зградата беше запалена, објави музејот на Фејсбук.

Вицепремиерката за хуманитарна политика, Татјана Бережна, објави дека нападот го погодил и Националното филмско студио „Олександар Довженко“ во Киев, уништувајќи ја „најголемата и најстарата колекција на костими во Украина“.

Според Беренжна, колекцијата содржела 100.000 костими и 3 милиони парчиња облека. Не беше веднаш јасно колку од предметите го преживеале пожарот.

Министерот за надворешни работи, Андриј Сибиха, напиша на Икс по нападот врз катедралата дека „(рускиот претседател Владимир) Путин засекогаш го стави своето име на листата на најлошите варвари во историјата“.

„Итно ќе ги покренеме сите релевантни процедури во рамките на УНЕСКО и сите други меѓународни механизми, барајќи итни и соодветни одговори на ова државно варварство. Очекуваме силни реакции од меѓународните институции и престолнини. Без нејасни зборови, молчење или слаби чекори. Потребна ни е акција сега за да го запреме рускиот варваризам“, додаде Сибиха.

Одговарајќи на нападот, амбасадорката на Европската унија во Украина, Катарина Матернова, го осуди нападот врз „едно од најсветите места во источното христијанство“.

„Русите не запираат пред ништо. Мора да бидат запрени! Свету, не тргај го погледот“, додаде таа. (Според агенциите)