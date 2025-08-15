Пазарните инспектори на терен, ќе контролираат дали поевтинил училишниот прибор

15/08/2025 15:25

 Државниот пазарен инспекторат (ДПИ) соопшти дека од денеска негови тимови на терен ги контролираат правните субјекти дали се придржуваат до одлуката на Владата со која ги задолжи трговците да ги намалат цените на училишниот прибор за најмалку 10 проценти во трговија на големо и 15 проценти во трговија на мало, која ќе важи од денеска до 15 септември 2025. 

-Согласно одредбите на Одлуката, правните субјекти се должни покрај новата намалена цена на производите да ја објават и старата цена која важела на 1 јуни 2025 година, цена која се зема како базична и на која се утврдува намалувањето. Потоа, пред влезот во продажниот објект или на друго истакнато место треба да биде јасно и видливо истакнат плакат со формат од најмалку А3, кој ќе содржи натпис „Помалку трошоци, повеќе за тебе”, како и натпис: ПОПУСТ НА УЧИЛИШЕН ПРИБОР, од најмалку 15%, соопшти ДПИ.

Инспекторатот укажува дека негови тимови во наредниот период ќе ги контролираат правните субјекти на целата територија на државата и ќе постапуваат согласно Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачите.

-Апелираме до трговците да се придржуваат до одредбите на владината Одлука. Казните се движат од 800 до 10.000 евра во зависност од големината на субјектот, а за целосно непочитување на одлуката предвидена е мерка – привремена забрана за вршење на дејност од 15 дена, наведува  Државниот пазарен инспекторат. 

Поврзани содржини

Голем пожар во Јажинце – патот кон граничниот премин и граничниот премин затворени
УХМР: Од понеделник на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи
Откако го амнестираше Бојан Христовски, ДКСК „улови“ управители со непризнати сертификати
Македонија2025 донираше медицинска опрема за поддршка на македонското здравство и жртвите од трагедијата во Кочани
Три пожари активни во моментов, деновиве од 20 до 30 пожари на отворен простор
Охридското езеро порибено со околу милион единки на охридска пастрмка
ДОМ се дистанцира од Лилјана Поповска
Директорката во Демир Хисар доби кривична пријава за „одземање или уништување службен печат“

Најчитани