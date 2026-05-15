Пауел, најискусниот претседател на Федералните резерви, го завршува својот мандат

Најостриот економски пад во американската историја, највисоката инфлација за повеќе од 40 години, агресивните политички напади од Белата куќа и најлошиот глобален енергетски шок досега.

Ова се некои од вонредните настани што се случија за време на осумгодишното претседателствување на Џером Пауел во Федералните резерви, институција задолжена за управување со американската економија за постигнување максимална вработеност и стабилни цени. Мандатот на Пауел завршува во петок, а Кевин Ворш е потврден од Сенатот да го преземе кормилото.

Шефот на Федералните резерви, кој е во заминување, е познат по тоа што е стабилен, соработник и решителен, изјавија за Си-Ен-Ен некои од неговите поранешни колеги. Тие му го припишуваат успехот на Федералните резерви во справувањето со бројните економски кризи во последните години, што го прави можеби најиспробаниот претседател на Федералните резерви во 113-годишната историја на американската централна банка.

„Тешко е да се помисли на друг претседател на Федералните резерви кој се соочил со таква комбинација на удари врз американската економија“, изјави за Си-Ен-Ен, Патрик Харкер, кој беше претседател на Федералната резервна банка на Филаделфија од 2015 до 2025 година и тесно соработуваше со Пауел.

„Навистина мора да се вратите на Маринер Еклс за претседател на Федералните резерви кој се справил со нешто слично на Џеј [Џером Пауел]. Тој се справил со Големата депресија и Втората светска војна“, рече тој за Еклс.

Непознати води

Пандемијата Ковид-19 беше најтешкиот предизвик на Пауел на чело на најмоќната централна банка во светот, велат економистите и поранешните функционери на Федералните резерви.

„Пандемијата не беше ништо што Федералните резерви го доживеале претходно“, рече Лорета Местер, која беше претседател на Федералните резерви на Кливленд од 2014 до 2024 година и работеше со Пауел. „Тоа беше здравствена ситуација што имаше импликации врз економијата, фискалната политика и монетарната политика.“

Ненадејното затворање на бизнисите во пролетта 2020 година предизвика рекорден пад на бруто домашниот производ, најшироката мерка за економско производство; и на потрошувачката, крвотокот на американската економија. Исто така, ја зголеми стапката на невработеност на 14,8% во април 2020 година, највисока стапка од Големата депресија.

Финансиските пазари, исто така, се урнаа, означувајќи го најбрзото спуштање кон територијата на мечкин пазар во историјата, бидејќи паничните инвеститори се стрчаа кон готовина, што пак предизвика сериозна кредитна криза. Пауел брзо ги свика своите колеги од централната банка на два ретки итни состаноци во март 2020 година за да ги намалат каматните стапки на речиси нула и да инјектираат ликвидност во финансискиот систем преку програма за кредитирање.

Пауел ги опиша итните мерки на ФЕД како „невиден“ напор за „силна, проактивна и агресивна“ поддршка на економијата. Целта, рече Пауел, беше да се изгради „мост“ кон економско закрепнување, а тие напори, заедно со агресивниот одговор од Конгресот, се сметаат за широко припишани за ублажување на почетниот удар на пандемијата врз американската економија.

„Одговорот на (ФЕД) на Ковид беше успешен во враќањето на стабилноста на пазарот и зачувувањето на пристапот до кредити“, напиша во соопштение Ерин Локвуд, професорка по политички науки на Универзитетот во Калифорнија, Ирвин и резидент на ФЕД во Институтот Рузвелт.

Што велат критичарите

Но, бурното враќање на економијата од рецесијата предизвикана од пандемија не дојде без проблеми.

Во 2021 година, кога бизнисите се потрудија повторно да ги вработат работниците што ги отпуштија претходната година, тие понудија повисоки плати за да ги извлечат од група работници што се намалија за време на пандемијата од различни причини. Американските работници не само што имаа предност на пазарот на трудот, туку беа и преполни со заштеди што ги акумулираа за време на широко распространетите затворања и стимулативните плаќања во ерата на пандемијата. Во тоа време, синџирите на снабдување сè уште се опоравуваа од нарушувањата предизвикани од ерата на пандемијата.

Сите овие фактори ја поставија сцената за најинтензивниот пораст на инфлацијата во последните четири децении. Но, во тоа време, неколку креатори на политики, вклучувајќи го и Пауел, рекоа дека сите ценовни притисоци веројатно ќе се покажат како „минливи“ – збор за кој службениците на ФЕД подоцна ќе зажалат. Инфлацијата на крајот стана подолготрајна, наместо минлива, главно поради барањата на работниците за зголемување на платите за да се компензира повисоката инфлација, позната како „ефекти од втор круг“.

На крајот, Федералните резерви сфатија дека треба да почнат да ги зголемуваат стапките, што и го направија во март 2022 година, во она што се покажа како најагресивен циклус на зголемување на стапките од 1980-тите. Во време на висока инфлација, Федералните резерви ги зголемуваат своите клучни каматни стапки за да ја оладат прегреаната економија и да го отстранат притисокот од инфлацијата; и обично го прават спротивното секогаш кога невработеноста расте и растот има потреба од поттик.

Но, бидејќи монетарната политика влијае на економијата со задоцнување, веќе беше предоцна да се спречи инфлацијата да достигне четиридецениски максимум во јуни 2022 година. Во тоа време, Пауел предупреди за неопходната „болка“ што зголемувањето на стапките од страна на Федералните резерви би можело да им ја донесе на домаќинствата во нејзината борба за скротување на инфлацијата.

Сепак, и покрај тоа што повисоките трошоци за задолжување ги оптоваруваа многу Американци – особено семејствата со пониски приходи – американската економија се покажа извонредно отпорна, избегнувајќи рецесија.

Критичарите на Пауел често го посочуваат тој пораст на инфлацијата како голема грешка за ФЕД. Местер, кој во тоа време беше член на комитетот на ФЕД за одредување на каматните стапки, изјави за Си-Ен-Ен „ние дејствувавме премногу бавно“, но рече дека тоа е „невидена ситуација“ и никој навистина не знаеше како на крајот ќе се одвива.

Харкер го повтори тој став, опишувајќи го како „погрешно толкување“, но рече дека ФЕД не бил сам во донесувањето на погрешна одлука.

„Консензусот не само на ФЕД, туку и на економската професија во тоа време беше дека инфлацијата ќе биде минлива“, рече Харкер. „Ова не беше само грешка на ФЕД, туку всушност беше грешка на прогнозерите на Волстрит и академските економисти.“

Централниот дел од наследството на Пауел

Важно е што наследството на Пауел ќе биде дефинирано и од неговата борба да ја одржи способноста на ФЕД да одредува каматни стапки без политичко мешање.

Само неколку месеци по претседателствувањето на Пауел во 2018 година, Трамп почна да го критикува него и централната банка за тоа што не ги намалуваат каматните стапки. Прекорувањата продолжија откако Трамп го започна својот втор мандат. Во текот на изминатата година, претседателот изврши невиден притисок врз ФЕД во обид да наметне пониски каматни стапки. Трамп рече дека стапките мора да бидат пониски за да се намалат трошоците за позајмување на владата и да се поттикне економскиот раст.

Сепак, ФЕД ги одредува стапките врз основа на економските услови и перспективите, а не на барањата на актуелниот претседател – карактеристика вградена во конгресната повелба со која се основа ФЕД во 1913 година, а исто така и камен-темелник на стабилноста на американската економија.

Тоа е поента што Пауел често ја повторуваше: „Независноста е она што ни овозможува да ја работиме нашата работа. Клучно е да ја имаме за да можеме да ја зачуваме стабилноста на цените“, им рече тој на новинарите во март по одлуката на ФЕД за каматните стапки тој месец.

Но, тоа не го спречи Трамп да спроведе вонредна кампања за притисок за да го потчини ФЕД на неговата волја. Тој постојано го навредуваше Пауел и се закануваше дека ќе го отпушти; Неговите сојузници продолжуваат да го карактеризираат реновирањето на седиштето на ФЕД како доказ за лошо управување под Пауел; а претседателот се обидува да ја отстрани гувернерката на ФЕД, Лиза Кук, во значаен случај за кој ќе одлучува Врховниот суд.

Пауел возврати. Во јануари, тој откри во зачудувачка видео изјава дека федералните обвинители го испитуваат сведочењето што го даде пред Конгресот минатата година за реновирањата на ФЕД. Пауел ги осуди тие напори како тактика на притисок од извршната власт. Подоцна истиот месец, Пауел присуствуваше на усни аргументи во Врховниот суд во случајот Трамп против Кук, во необичен знак на поддршка за независноста на ФЕД. Дури и за време на неговата последна прес-конференција како претседател во април, Пауел продолжи да ја нагласува важноста на независноста на ФЕД.

„Не станува збор за ФЕД или институциите, туку за придобивките од централна банка која донесува одлуки врз основа на анализа и нашето најдобро размислување, наместо да се обидува да им помогне или да им наштети на политичарите“, рече тој. Во тој говор, Пауел, исто така, потврди дека ќе ја задржи својата улога како гувернер во одборот на ФЕД сè додека не утврди дека федералната истрага против него е навистина завршена.

Пауел рече дека нема намера да се меша во раководството на Ворш, нагласувајќи ја важноста на почитувањето на авторитетот на претседателот на Федералните резерви. Пауел дури и му даде неколку совети на претстојниот претседател на Федералните резерви.

„Држете се подалеку од избраната политика“, рече Пауел. „Ако сакате демократски легитимитет, го заработувате преку вашите интеракции со нашите избрани надзорници, па затоа тоа е нешто на што треба напорно да работите – и јас работев напорно на тоа.“