ЕУ ќе ги почне преговорите со Западен Балкан за укинување на роамингот

Советот на Европската Унија соопшти дека го одобрил почетокот на преговорите со Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија за проширување на зоната „Роаминг како дома“.

Промената ќе им овозможи на корисниците од шесте држави од Западен Балкан да остваруваат телефонски повици, да испраќаат текстуални пораки и да користат мобилни податоци додека престојуваат во ЕУ, без дополнителни трошоци. Истото ќе важи и за корисниците од ЕУ при посета на шесте балкански земји.

Зоната во моментов ги опфаќа земјите членки на ЕУ, како и Исланд, Лихтенштајн и Норвешка, а во неа се вклучени и Молдавија и Украина.

По денешната одлука, Европската комисија ќе започне преговори за склучување договори со секоја од шесте балкански држави. Тие ќе треба да спроведат законски измени за усогласување со европското законодавство во областа на телекомуникациите.

Во соопштението се наведува дека, по позитивна оценка од Европската комисија за исполнувањето на условите, ќе може да биде донесена одлука за реципрочно отворање на роаминг-пазарите меѓу ЕУ и земјите од Западен Балкан.

За Молдавија и Украина оваа промена стапи во сила минатата година.

ЕУ ја воведе зоната за бесплатен роаминг пред девет години, по што беа укинати дополнителните трошоци за европските корисници при патување во друга земја членка на Унијата.