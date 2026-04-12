Парламентарните избори во Унгарија во бројки
Во Унгарија денеска се одржуваат редовните парламентарни избори, кои многумина ги сметаат за најнеизвесни во последните две децении. Граѓаните избираат 199 пратеници во Националното собрание – Орсагѓилеш
(Országgyűlés), по мешовит изборен систем кој комбинира мнозински и пропорционален модел.
Главните бројки на изборниот процес
199 – Вкупен број на пратенички места во парламентот.
106 – Пратеници кои се избираат во едномандатни изборни единици (по принципот на релативно мнозинство).
93 – Пратеници кои се избираат од националните партиски листи (преку пропорционален систем и т.н. „компензациски“ гласови).
100 – Пратеници потребни за формирање просто мнозинство и влада.
133 – „Магичната“ бројка за двотретинско мнозинство, кое овозможува измени на Уставот.
Избирачки список и дијаспора
Според официјалните податоци на Националната изборна канцеларија, право на глас имаат вкупно 7.527.742 граѓани.
496.286 – Избирачи кои гласаат по пошта (главно Унгарци во странство со двојно државјанство).
90.730 – Граѓани пријавени за гласање во дипломатско-конзуларните претставништва.
Преку 660 – Вкупен број на кандидати во изборните единици.
Кој е во трката за власт?
На гласачкото ливче за националните листи се наоѓаат 5 главни политички субјекти:
Фидес – ХДП: Коалицијата на актуелниот премиер Виктор Орбан.
Тиса – Партијата „Почит и слобода“ на Петер Маѓар.
Движење „Нашата татковина“: Десничарска партија предводена од Ласло Тороцкаи.
Демократска коалиција: Проевропскиот блок на Клара Добрев.
Партија на унгарското куче со два опаши: Сатирична партија која прерасна во сериозен политички фактор.
Меѓународен мониторинг и застапеност
33 – Вкупен број на клучни набљудувачи од ОБСЕ/ОДИХР, од кои 15 се главни експерти, а 18 се долгорочни набљудувачи. Оваа бројка го потврдува големиот меѓународен интерес и фокусот врз регуларноста на изборите.
24% – Процент на жени меѓу кандидатите во изборните единици. Ова претставува умерен пораст во споредба со претходните изборни циклуси, иако родовиот јаз останува видлив.
Изборен праг и квоти
За влез во Собранието преку националната листа важат следните прагови:
5% за самостојна партија;
10% за коалиција од две партии;
15% за коалиција од три или повеќе партии.
0,27% – Повластена квота за претставниците на националните малцинства за добивање на еден загарантиран мандат.
Тек на изборниот ден
06:00 – Отворање на избирачките места.
19:00 – Затворање на гласањето (секој кој ќе се најде во редица до овој термин има право да гласа).
20:00 – Се очекуваат првите прелиминарни резултати, додека конечната слика ќе се знае во текот на ноќта.
50 дена – Времетраење на официјалната изборна кампања која започна на 21 февруари 2026 година.