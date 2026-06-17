Папата Лав XIV го поздрави договорот меѓу САД и Иран за прекин на војната на Блискиот Исток

Поглаварот на Римокатоличката црква, Папата Лав XIV, го поздрави привремениот договор меѓу САД и Иран за прекин на воените дејствија на Блискиот Исток.

Папата, кој е роден во САД, изрази надеж дека договорот што е предвидено да биде потпишан в петок, ќе стави траен крај на конфликтот. Тој претходно упати критики за војната против Иран, што предизвика реакции од американскиот претседател Доналд Трамп.

„Се уште има неколку прашања што треба да се решат, но секогаш е подобро тоа да се направи преку дијалог и преговори, наместо преку враќање кон војна“, изјави папата пред својата резиденција во Кастел Гандолфо.

„Се надевам дека ова навистина претставува решение за војната, дека војната навистина заврши и дека можеме да продолжиме понатаму“, додаде тој во изјава што синоќа ја даде за новинарите.