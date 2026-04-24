Папата Лав ги повика САД и Иран да се врата на преговарачка маса

24/04/2026 07:36
Папата Лав XIV за време на посетата на Камерун (Фото: Ројтерс)

Папата Лав XIV ги повика САД и Иран да се вратат на преговарачката маса. Поглаварот на Римокатоличката црква за време на повратниот лет од турнејата во Африка, повика на создавање нова „култура на мирот“, што ќе овозможи решавање на конфликтите без употреба на воена сила.

„Еден ден Иран вели ‘да’, САД велат ‘не’ и обратно. Не знаеме до каде ќе стигне тоа…Би сакал да ги охрабрам сите да најдат решенија што произлегуваат од култура на мир, а не од омраза и поделби “, рече папата.

Во разговор со новинарите во авионот, папата ги осуди убиствата на демонстранти во Иран, како и егзекуциите што се спроведуваат таму.

Инаку, папата Лав како прв папа од САД минатата недела беше остро критикуван од американскиот претседател Доналд Трамп, со обвинувања дека се огласил доволно решително против постапките на Иран.

Папата нагласи дека нема интерес за конфронтација со американскиот претседател, но јасно стави до знаење дека не сака да биде заплашуван од Белата куќа.

Лав XIV уште рече дека кај себе носи фотографија од момче од Либан убиено при израелски напад врз проиранското движење Хезболах. Момчето го поздравило папата при неговата посета на Либан минатата година.

Поврзани содржини

Норвешка планира забрана за социјални мрежи за деца под 16 години
ЕУ за прв пат воведе санкции против Киргистан поради помагање на Русија
Трамп објави продолжување на примирјето меѓу Либан и Израел за три недели
Макрон: Крајот во политиката?
САД го одобрија првиот голем договор за подморници во рамките на АУКУС
Загинат и петмина ранети во оружена престрелка во трговски центар во американската сојузна држава Луизијана
Аргентинската влада забрани пристап на новинарите во претседателската палата
„Не, не би го користел“: Трамп ја исклучи можноста за употреба на нуклеарно оружје против Иран

