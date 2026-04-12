Пакистан не се откажува: Ќе продолжиме да посредуваме

12/04/2026 08:03

Пакистан ќе продолжи да посредува во мировните преговори меѓу САД и Иран, изјави министерот за надворешни работи Ишак Дар, според новинската агенција ДПА.
Разговорите, одржани во Исламабад со пакистански претставници кои дејствуваа како посредници, започнаа во саботата, но завршија без договор.

„Пакистан имаше и ќе продолжи да има улога во посредувањето во ангажманот и дијалогот меѓу Исламската Република Иран и Соединетите Американски Држави во наредните денови“, рече Дар во соопштението.

„Неопходно е страните да продолжат да ја почитуваат својата обврска за прекин на огнот“, додаде тој. „Се надеваме дека двете страни ќе продолжат во позитивен дух за да постигнат траен мир и просперитет за целиот регион и пошироко“, рече тој.

