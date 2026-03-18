Ова се двојките за четвртфиналето на Лигата на шампионите

18/03/2026 23:18

Четвртфиналето на Лигата на шампионите е комплетирано. Откако Арсенал, ПСЖ, Реал Мадрид и Спортинг го обезбедија своето место во осминафиналето во вторник, во среда ги дознавме сите клубови кои ќе се борат за место во полуфиналето. Барселона, Баерн, Ливерпул и Атлетико Мадрид се приклучија на списокот.

Двојки:

  • ПСЖ – Ливерпул
  • Реал Мадрид – Баерн
  • Барселона – Атлетико Мадрид
  • Арсенал – Спортинг

Значи, од едната страна на ждрепката во четвртфиналето, ПСЖ ќе игра против Ливерпул, а Реал Мадрид против Баерн, а победниците од секој натпревар ќе се сретнат во полуфиналето.

Од другата страна, ги имаме пресметките помеѓу Барселона и Атлетико Мадрид и Арсенал и Спортинг.

Првите натпревари од четвртфиналето ќе се играат на 7 и 8 април, додека реваншите се закажани една недела подоцна.

Поврзани содржини

ФИФА ја објави првата песна од албумот за СП2026
ЛШ: Барселона со седум голови го декласира Њукасл и обезбеди четвртфинале
Хаотични сцени во Бразил пред трката на Мото ГП, патеката целосно поплавена
Венецуела е светски шампион во бејзбол, го шокира Дрим тимот на САД
Артета: Против Баер го одигравме нашиот најдобар натпревар оваа сезона
Шокантна одлука во Африка. На Сенегал му е одземен Купот на нации, Мароко е прогласен за шампион
Работнички и Тиквеш ќе играат натпревар во чест на Андреј Лазаров
Очекувано: ФИФА ја отфрли единствената реална шанса на Иран да игра на Светското првенство

Најчитани