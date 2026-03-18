Ова се двојките за четвртфиналето на Лигата на шампионите
Четвртфиналето на Лигата на шампионите е комплетирано. Откако Арсенал, ПСЖ, Реал Мадрид и Спортинг го обезбедија своето место во осминафиналето во вторник, во среда ги дознавме сите клубови кои ќе се борат за место во полуфиналето. Барселона, Баерн, Ливерпул и Атлетико Мадрид се приклучија на списокот.
Двојки:
- ПСЖ – Ливерпул
- Реал Мадрид – Баерн
- Барселона – Атлетико Мадрид
- Арсенал – Спортинг
Значи, од едната страна на ждрепката во четвртфиналето, ПСЖ ќе игра против Ливерпул, а Реал Мадрид против Баерн, а победниците од секој натпревар ќе се сретнат во полуфиналето.
Од другата страна, ги имаме пресметките помеѓу Барселона и Атлетико Мадрид и Арсенал и Спортинг.
Првите натпревари од четвртфиналето ќе се играат на 7 и 8 април, додека реваншите се закажани една недела подоцна.