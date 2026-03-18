Ова се двојките за четвртфиналето на Лигата на шампионите

Четвртфиналето на Лигата на шампионите е комплетирано. Откако Арсенал, ПСЖ, Реал Мадрид и Спортинг го обезбедија своето место во осминафиналето во вторник, во среда ги дознавме сите клубови кои ќе се борат за место во полуфиналето. Барселона, Баерн, Ливерпул и Атлетико Мадрид се приклучија на списокот.

Двојки:

ПСЖ – Ливерпул

Реал Мадрид – Баерн

Барселона – Атлетико Мадрид

Арсенал – Спортинг

Значи, од едната страна на ждрепката во четвртфиналето, ПСЖ ќе игра против Ливерпул, а Реал Мадрид против Баерн, а победниците од секој натпревар ќе се сретнат во полуфиналето.

Од другата страна, ги имаме пресметките помеѓу Барселона и Атлетико Мадрид и Арсенал и Спортинг.

Првите натпревари од четвртфиналето ќе се играат на 7 и 8 април, додека реваншите се закажани една недела подоцна.