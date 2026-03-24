Ова е прва земја во светот што прогласи вонредна состојба поради војната во Иран

Филипините станаа првата земја во светот што прогласи национална енергетска вонредна состојба како одговор на растечките глобални прекини во снабдувањето поврзани со тековниот конфликт на Блискиот Исток, објави Анадолија.

Претседателот Фердинанд Маркос помладиот потпиша извршна наредба со која формално прогласува вонредна состојба и започнува национален план за стабилизирање на снабдувањето со енергија и заштита на економијата од зголемувањето на цените на горивата, објави локалниот медиум GMA News.

Како дел од мерките, владата воведе и сеопфатен пакет за помош познат како Унифициран пакет за егзистенција, индустрија, храна и транспорт (UPLIFT). Иницијативата има за цел да ги поддржи клучните сектори, вклучувајќи транспорт, земјоделство и микро, мали и средни претпријатија.

Според официјалните лица, прогласувањето вонредна состојба овозможува пристап на целата влада, дозволувајќи им на властите поефикасно да мобилизираат ресурси, да управуваат со дистрибуцијата на гориво и да спроведат насочени програми за помош за погодените заедници. Оваа земја од Југоисточна Азија задоволува речиси 26 проценти од своите енергетски потреби со увоз од Блискиот Исток, кој во 2024 година ја чинеше 16 милијарди долари.

Ескалација на конфликтот на Блискиот Исток

Регионалната ескалација на Блискиот Исток се случи откако САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран на 28 февруари, во која загинаа повеќе од 1.340 луѓе, вклучувајќи го и тогашниот врховен лидер Али Хамнеи.

Иран одговори со повторени напади со беспилотни летала и ракети врз Израел и земјите од Персискиот Залив во кои се наоѓаат американски воени бази. Техеран, исто така, ја презеде контролата врз Ормутскиот теснец, клучен глобален транспортен пат за нафта преку кој повеќето енергетски резерви стигнуваат до азиските земји.