Откриена озонска дупка седум пати поголема од онаа над Антарктикот

Најновото истражување потврди дека озонската дупка се наоѓа над тропските предели уште од 80-тите години на XX век, а се проценува дека во иднина секој втор жител ќе ги почувствува последиците.

Истражувачкиот тим од Универзитетот во Ватерло во Онтарио, предводен од професорот Чин Бин Лу, откри голема озонска дупка, за која постои сомневање дека е присутна во текот на сите сезони во долните слоеви на стратосферата и над тропските предели.

Заштитната улога на озонската обвивка беше потврдена во средината на 70-тите години на минатиот век. Во тоа време, атмосферските истражувања покажаа дека обвивката апсорбира најмногу ултравиолетово зрачење, но може да биде трајно оштетена од индустриските хемикалии, како што е хлорофлуоројаглеродот.

Овие предвидувања се остварија по една деценија, кога за прв пат беше потврдено дека има оштетување на озонската обвивка на Антарктикот. Со текот на годините, научниците работеа со бројни влади за да го забават овој процес и да ја забранат употребата на штетни хемикалии.

