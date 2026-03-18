Откриен методот на Израелците за „соборување“ на иранските моќни личности

Али Лариџани, еден од врвните безбедносни функционери во Иран, се појави самоуверено меѓу поддржувачите на режимот во центарот на Техеран во петокот. Во темен капут и очила за сонце, тој изгледаше како да ја контролира ситуацијата, иако веќе беше идентификуван како една од главните цели.

„Храбар народ, храбри функционери и храбри лидери – таква комбинација не може да се победи“, порача тој од социјалните медиуми.

Само четири дена подоцна, тој беше мртов. Во раните утрински часови во вторник израелските разузнавачки служби го лоцираа во скривалиште на периферијата на Техеран и го елиминираа со прецизен ракетен напад.

Уште еден удар следеше истиот ден. Благодарение на дојава од обични граѓани, Израелците ја открија локацијата на Голамреза Солејмани, командант на озлогласената милиција Басиџ. Тој беше во шатор со неколку од неговите најблиски соработници во шумска област на Техеран, место каде што беа принудени да одат откако нивните бази беа уништени. И тој наскоро беше убиен.

Стратегија на исцрпување: Илјадници цели, илјадници жртви

Од самиот почеток на војната, израелските и американските лидери јасно ставија до знаење дека целта не е само воена победа, туку и создавање услови за колапс на иранскиот режим. Атентатите на клучните личности во вторникот претставуваат важна пресвртница во таа стратегија. Според документите добиени од Волстрит џурнал, Израел спроведува исклучително обемна и систематска кампања. Целта не е само да се уништи инфраструктурата, туку да се демонтира целиот безбедносен апарат – од врвот до најниските нивоа. Досега, околу 10.000 ракети се испукани кон илјадници цели, вклучувајќи повеќе од 2.200 поврзани со Револуционерната гарда, Басиџ и други безбедносни структури. Проценките зборуваат за илјадници смртни случаи и повреди.

Израелските тактики се базираат на постојан притисок: безбедносните сили прво се протерани од нивните штабови, потоа се следат до местата за собирање, а потоа до импровизирани скривалишта, каде што повторно стануваат цели. Целта е да се исцрпат, да се дестабилизираат и да му се покаже на населението дека повеќе не се недопирливи.

Војната започна со силен удар во самото срце на режимот со атентатот врз врховниот лидер Али Хамнеи, а во соработка со САД, клучните ракетни системи и воздушна одбрана на Иран беа брзо уништени. Следеше јасна поделба на задачите. Додека САД се фокусираа на воената и индустриската инфраструктура, Израел ги презеде операциите насочени кон внатрешна контрола на режимот – полицијата, специјалните сили и паравоените формации.

Вториот ден, израелските авиони почнаа систематски да ги уништуваат командните центри на Револуционерната гарда, Басиџ и специјалната полиција. Сите беа цел – од елитни единици задолжени за заштита на главниот град до локалните полициски станици во населбите на Техеран. Додека нивните бази беа уништувани, иранските власти активираа резервен план: собирање сили во спортски објекти. Но, израелската разузнавачка служба брзо ја откри тактиката.

Израел ги следеше движењата и чекаше објектите да се наполнат, а потоа ги нападна. Меѓу најтешките удари беше нападот врз стадионот Азади, каде што беа убиени стотици припадници на безбедносните сили и армијата. Слични сцени беа снимени и на други локации, каде што телата на безбедносните службеници лежеа пред зградите по нападите. Во исто време, болниците беа преполни со ранети. Според сведоштва, безбедносните сили дури и ги истиснаа цивилите за да направат место за своите мажи. Иранските власти јавно ги прикажаа нападите како напади врз цивилни цели, додека го криеја присуството на безбедносните сили на овие локации.

Психолошка војна: закани за командантите и пад на моралот

Покрај физичките напади, Израел води и интензивна психолошка војна. Разузнавачките службеници директно контактирале со иранските команданти, предупредувајќи ги дека ако не застанат со народот во случај на востание, ќе ја делат судбината на своите претпоставени.

На еден запис од разговорот, агент директно вели: „Знаеме сè за вас. Вие сте на црната листа“. Командантот одговара речиси очајно, тврдејќи дека тој не е непријател и молејќи за помош.

Овие операции дополнително го нарушија моралот. Многу безбедносни сили повеќе не се чувствуваат безбедно дури ни во своите бази, спијат во возила, џамии или импровизирани засолништа.Под постојани напади, безбедносните структури се принудени да импровизираат. Тие се преселуваат во училишта, спортски сали, па дури и станбени згради. Некои се кријат под мостови или во автобуси, додека жителите често ги напуштаат зградите од страв да не станат мети.

Во исто време, секојдневниот живот почнува да се распаѓа. Полицијата е делумно парализирана, истрагите се запрени, граѓаните не се во можност да решат дури ни основни случаи, а на трговците им се советува да затворат пред мрак бидејќи безбедноста повеќе не е загарантирана. Сепак, режимот продолжува да ги контролира улиците. Безбедносните сили се закануваат дека ќе употребат смртоносна сила за да ги спречат протестите, а многу граѓани веруваат дека обидот за востание во овој момент би бил самоубиствен.

Како што се развиваше кампањата, Израел дополнително ги прошири операциите. Распоредени се флоти од дронови, кои кружат над Техеран и други градови, таргетирајќи контролни пунктови и блокади на патиштата. Овие прецизни напади често се водени од совети од обични Иранци. Беспилотните летала би погодувале помали цели, неколку припадници на безбедносните сили одеднаш, но континуирано, создавајќи постојан притисок и чувство на несигурност. Десетици контролни пунктови беа уништени низ главниот град, вклучувајќи клучни сообраќајници и плоштади.

И покрај сè, конечниот исход останува неизвесен. Иран го ограничи пристапот до интернет и строго ги контролира информациите, што го отежнува независното проценување на реалната ситуација. Воените експерти предупредуваат дека е исклучително тешко да се собори режимот само со воздушни напади. Ако преживее, иранската влада би можела да излезе од конфликтот уште порадикална и поопасна.

Од друга страна, израелските проценки сугерираат дека комбинацијата од економски колапс и растечко незадоволство го турка режимот кон неизбежен колапс, или за време на војната или во периодот што следи. Но, клучот останува во рацете на самите Иранци.

– Тие го гледаат системот како се распаѓа пред нивните очи, вели аналитичарот Фарзин Надими.

– Но, целосен пресврт ќе бара уште многу удари – заклучува тој.