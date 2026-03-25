Осумдесет и еден вработен во РЕК Битола со стомачни проблеми побарале лекарска помош

25/03/2026 17:37
Фото: Б. Грданоски

 Осумдесет и едно лице, вработени во РЕК Битола, денеска до 15 часот побарале лекарска помош во ЈЗУ Клиничка болница Битола поради стомачни проблеми.

Во изјава за медиумите Хараламбос Сидиропулос, специјалист инфектолог, истакна дека на сите им е укажана лекарска помош и најголем дел се испратени на домашно лекување.

– Во нашето одделение се јавија 81 лице со стомачни проблеми, повраќање и температура. Сите се со иста клиничка слика и како причина наведоа конзумирање на храна лазањи со сос во кујната на РЕК Битола. Повеќето работници се со лесна клиничка форма, на одредени лица им дадовме инфузија, а едно лице е упатено на Интерно одделение за понатамошна терапија, изјави Сидиропулос.

Здравствените проблеми на вработени во РЕК Битола беа регистрирани денеска, а надлежни институции вршат испитување и анализа на проблемот.

Жените во Македонија повеќе магистрираат и докторираат од мажите
По 15 години директорување на Марјан Цветковски, МРТ ќе добие ново раководство
Забрчанец го оцени Славески како нервозен партиски инфлуенсер
Во општинскиот регистар дискотеката „Пулс“ не постоела, уплатите за лиценца ги вршеле „Класик ДМ“ и „ММММ“
Општините немаат документи усогласени со националната антикорупциска рамка
Судскиот совет ја предлага Мери Дика-Георгиевска за судија на Уставниот суд
Сопругата на премиерот на самит во Вашингтон што го организира Меланија Трамп
Наместо да одговори на прашање, Славески го нападна и омаловажи новинарот на Канал 5, оценува ЗНМ

