Осум деца убиени во пукотница во САД, најмладата жртва било едногодишно бебе 

Властите објавија дека осум деца се убиени во семеен спор во американската држава Луизијана.

Пукањето се случило околу 6 часот наутро во неделата во градот Шривпорт, изјави началникот на полицијата Вејн Смит. Тој додаде дека вкупно десет лица биле застрелани.

Најмладата жртва имала една година, а најстарата 14 години, според официјални лица. Според достапните информации, повредени се и двајца возрасни.

Службениците изјавија дека сè уште собираат детали од местото на злосторството, кое се протега на три локации. Смит рече дека осомничениот вооружен човек бил убиен откако се обидел да избега со украдено возило. Полицијата не го идентификуваше напаѓачот или жртвите, но изјави дека некои од децата биле во роднинска врска со убиениот човек.