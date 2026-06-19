Остра реакција на Мелони: „Трамп измислува. Не го молев за фотка со мене“

Нова трансатлантска драма се појавува во Италија, откако американскиот претседател Доналд Трамп му кажа на еден италијански радиодифузер дека премиерката Џорџа Мелони го „молела“ за фотографија на маргините од самитот на Г7 претходно оваа недела.

Во разговор со радиодифузерот Ла7, Трамп наводно рекол:

„Ме молеше да се сликам со неа! Толку многу сакаше фотографија со мене. Не би ја направил, но ми беше жал за неа“.

Извонредно, Мелони веднаш се огласи на социјалните мрежи за да одговори, објавувајќи краток видео клип и велејќи „ниту јас ниту Италија никогаш не молиме“ никого за ништо.

Италијанската премиерка рече дека е „зачудена“ од „целосно измислените“ тврдења на Трамп.

„Не знам зошто претседателот на Соединетите Американски Држави се однесува вака кон своите сојузници: ова не е прв пат. Можам само да кажам дека е разочарувачки што не покажува иста решителност со непријателите на Западот и на Соединетите Американски Држави, кон чии лидери се однесува со многу поголема попустливост“.

Италијанскиот министер за надворешни работи, Антонио Тајани, исто така го откажа планираното патување во САД како одговор.

„Сериозните и навредливи зборови на претседателот Трамп кон премиерката Џорџа Мелони ја навредуваат цела Италија. Поради оваа причина, решив да ја откажам мојата посета на САД закажана за 21 и 22 јуни“, рече тој на Икс.