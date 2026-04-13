Остра порака на Папата Лав: „Не се плашам од Трамп“

Папата Лав XIV во понеделник остро ги отфрли критиките од американскиот претседател Доналд Трамп, бранејќи го својот став за барање мир и отфрлање на насилството за време на војната во Иран.

„Не се плашам од администрацијата на Трамп или од гласното зборување за пораката на Евангелието, што е она за што верувам дека сум тука, она за што е тука црквата“, им рече папата на новинарите во својот авион од каде што ја започна 10-дневната посета на африканскиот континент.

„Ние не сме политичари, не се занимаваме со надворешна политика со истата перспектива (како што) тој би можел да ја разбере“, продолжи тој. „Но, јас верувам во пораката на Евангелието, како миротворец“.

Коментарите дојдоа откако Трамп се налути на папата во неделата вечерта, осудувајќи го неговиот став за војната во Иран и велејќи дека е „ужасен за надворешната политика“.

„Не ни се допаѓа папа кој ќе каже дека е во ред да се има нуклеарно оружје… Тој е човек кој не мисли дека треба да си играме со земја која сака нуклеарно оружје за да може да го разнесе светот“, изјави Трамп пред новинарите, додавајќи: „Јас не сум обожавател на папата Лав“.

Лав, првиот американски папа, станува сè погласен за војната на САД и Израел со Иран, минатата недела осудувајќи ја реториката и заканите на Трамп кон народот на Иран како „навистина неприфатливи“.

Тој коментар беше поттикнат од заканата на Трамп дека „цела цивилизација ќе умре вечерва“ во часовите пред да се склучи двонеделно примирје со Иран.

И Трамп и неговиот министер за одбрана, Пит Хегсет, се повикуваа на Бога во јавните пораки за време на конфликтот, при што Хегсет ги претстави воените напори како божествено поддржани, па дури и користејќи библиско оправдување.

Лав постојано се спротивставуваше на оваа идеја.

„Исус е крал на мирот, кој ја отфрла војната, кого никој не може да го користи за да ја оправда војната“, рече тој на Цветници. „Тој не ги слуша молитвите на оние што водат војна, туку ги отфрла“.

Коментарите на претседателот за папата во неделата навечер дојдоа кратко откако тој објави слична долга критика за папата на Truth Social.

„Папата Лав е СЛАБ во однос на криминалот и ужасен за надворешната политика“, напиша Трамп, продолжувајќи да вели дека не сака папа кој мисли дека е во ред Иран да има нуклеарно оружје или кој мисли дека е „страшно што Америка ја нападна Венецуела“.

По американската операција за апсење на венецуелскиот лидер Николас Мадуро во јануари, папата повика да се почитува „волјата на венецуелскиот народ“ и да се врати стабилноста во земјата.

„Не сакам папа кој го критикува претседателот на Соединетите Американски Држави“, рече Трамп.

Претседателот продолжи велејќи дека Лав „не бил на ниеден список за папа и бил ставен таму од Црквата само затоа што бил Американец и дека тие сметале дека тоа ќе биде најдобриот начин да се справи со претседателот Доналд Џ. Трамп“.

Одговарајќи на коментарите на Трамп, ватиканскиот официјален функционер, отец Антонио Спадаро, рече дека Трамп го напаѓа „моралниот глас“ затоа што „не може да го ограничи“.

„Трамп не дебатира со Лав: тој го моли да се повлече во јазик што може да го доминира. Но, Папата зборува друг јазик, оној што одбива да се сведе на граматиката на силата, на безбедноста, на националниот интерес“, рече Спадаро на Икс.

„Нападот е декларација за немоќ… Ако Лав беше неважен, не би заслужувал ниту збор. Наместо тоа, тој е повикан, именуван, изборен: знак дека неговиот збор длабоко допира“, рече тој.

Папата Лав претходно се изјасни против ширењето на нуклеарното оружје.

„Посветеноста кон градење побезбеден свет ослободен од нуклеарна закана мора да се оствари преку почитувачки средби и искрен дијалог за градење траен мир, заснован на правда, братство и општото добро“, рече тој минатиот јуни, додека Трамп размислуваше за напад врз нуклеарните постројки на Иран.

Коментарите на Трамп во неделата дојдоа кратко откако „60 минути“ на Си-Би-Ес емитуваше сторија во која високи американски кардинали ја изразија својата поддршка за ставот на папата за војната и неговото претходно противење на имиграциските мерки на администрацијата на Трамп.

Елиз Ан Ален, дописничка од Рим за католичкиот медиум Crux, рече дека коментарите на Трамп се знак дека тој „се чувствува загрозен што Лав се појавува како посилна фигура на меѓународната сцена“.

„Мислам дека она што се случува е дека Доналд Трамп почнува да ја чувствува жештината“, изјави таа за Си-Ен-Ен. „(Тој) мора да биде внимателен, бидејќи мора да запомни дека умерените католици го доведоа до неговиот избор на двата избори“.

Лав се залага за „разоружување на нашиот говор“ и „нема да се согласи на ваков вид реторика“, додаде таа.

Кратко по коментарите на Трамп, претседателот објави слика на Truth Social на која се прикажува себеси како фигура слична на Христос како лекува болен човек со американски знамиња и орли во позадина. (Си-Ен-Ен)