Остра порака на папата кон Трамп: „Светот го пустошат неколкумина тирани“

Папата Лав XIV ги критикуваше лидерите кои трошат милијарди на војни и рече дека светот „го уништуваат неколку тирани“, во невообичаено силни забелешки во Камерун овој четврток откако претседателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп повторно го нападна на социјалните медиуми.

Папата, првиот американски папа, исто така ги критикуваше лидерите кои користеа религиозен јазик за да ги оправдаат војните и повика на „решителна промена на курсот“ на состанокот во најголемиот град во англофонските региони на Камерун, каде што тлеечкиот конфликт што трае речиси една деценија остави илјадници мртви.

„Господарите на војната се преправаат дека не знаат дека е потребен само еден момент за уништување, но честопати целиот живот не е доволен за обнова“, рече папата.

„Тие замижуваат пред фактот дека милијарди долари се трошат за убивање и уништување, но ресурсите потребни за лекување, образование и реставрација ги нема никаде.“

Нападите на Трамп врз папата, првпат започнати во пресрет на амбициозната турнеја на папата низ четири земји во Африка и повторени доцна во вторникот, предизвикаа разочарување во Африка, каде што живеат повеќе од една петтина од католиците во светот.

Лав, кој остана со релативно низок профил поголемиот дел од својата прва година како лидер на Црквата со 1,4 милијарди членови, се појави како отворен критичар на војната што започна со нападите на САД и Израел врз Иран.

Во четврток, папата остро ги критикуваше лидерите кои се повикуваа на религиозни теми за да ги оправдаат војните.

„Тешко на оние кои манипулираат со религијата и самото име божјо за сопствена воена, економска и политичка добивка, влечејќи го она што е свето во темнина и нечистотија“, рече тој.

„Тоа е свет свртен наопаку, експлоатација на божјото создание што мора да биде осудена и отфрлена од секоја искрена совест“.

Папата даде слични забелешки минатиот месец, велејќи дека Бог ги отфрла молитвите од водачите со „раце полни со крв“, во коментари широко протолкувани како насочени кон американскиот министер за одбрана Пит Хегсет, кој се повика на христијански јазик за да ја оправда војната со Иран.

Трамп ги започна своите критики кон папата во неделата, кога го нарече папата „СЛАБ во однос на криминалот и ужасен за надворешната политика“ во објава на Truth Social.

Трамп повторно го нападна на социјалните мрежи доцна во вторникот, а во средата Трамп објави слика од Исус како го прегрнува, откако претходна слика што ја објави, на која го прикажа како фигура слична на Исус, предизвика широки критики, а потоа ја избриша.

Порано во текот на неделата, Лав рече дека „нема страв ниту од администрацијата на Трамп, ниту гласно да зборува за пораката на Евангелието“.

Трамп и потпретседателот Џ.Д. Венс, кој е католик, ги удвоија критиките кон папата, предизвикувајќи реакција од конзервативните католици во Соединетите Американски Држави.

Во вторникот, Венс ги заокружи неколкудневните навреди инсинуирајќи дека папата не бил искрен во однос на теологијата и дека не го разбирал концептот на војната.

„Како можете да кажете дека Бог никогаш не е на страната на оние што го користат мечот?“, рече потпретседателот за време на настанот „Turning Point USA“ на Универзитетот во Џорџија, на кој беше исмејуван од антивоените демонстранти.

„Дали Бог беше на страната на Американците кои ги ослободија логорите на холокаустот? Многу, многу е важно папата да биде внимателен кога зборува за теолошки прашања… мора да се осигурате дека тоа е засновано на вистината“. (Ројтерс)