Орбан падна, ЕУ пак се колеба за Украина и за проширувањето

БРИСЕЛ – Визијата на Урсула фон дер Лајен за значително проширена Европска Унија што ја вклучува Украина се соочува со тешка пречка: Многу сегашни членки не сакаат да зборуваат за тоа.

Стравот од давање муниција на популистите, кошмарните национални референдуми за секоја нова земја што се приклучува и колективната траума од справувањето со Унгарија откако се приклучи во 2004 година, сите придонесуваат за неподготвеноста во неколку престолнини на ЕУ, според девет дипломати и функционери на ЕУ кои разговараа со Политико. Ниту една нација не се приклучила на ЕУ по Хрватска во 2013 година.

Приклучувањето нови членки, или „проширувањето“ како што е познато беше закажано да биде на дневен ред на самитот на ЕУ во Никозија, Кипар, подоцна овој месец. Но, поради амбивалентност од лидерите, сега е малку веројатно дека ќе се случи, рече еден висок функционер на ЕУ вклучен во подготовките.

„Проширувањето мора да остане условено и базирано на заслуги за да се обезбеди неговиот успех и кредибилитет“, изјави министерот на Франција за европски прашања, Бенџамин Хадад.

Најголемата загриженост меѓу владите е стравот од политички удар врз секој лидер кој ќе ги вклучи новите членки на ЕУ во национална дебата, рекоа тројца од дипломатите и еден висок функционер на ЕУ вклучен во процесот на проширување. Повторувањето на дебатата за „полскиот водоводџија“ што ги зафати многу земји од ЕУ пред приемот на Варшава во 2004 година, кога некои политичари тврдеа дека евтината полска работна сила ќе ги замени високо платените работни места во Западна Европа, се меѓу грижите во главните градови.

„Истите полупопулистички, полуксенофобични аргументи што ги слушнавме за Полјаците, веројатно ќе ги слушнеме и со Украинците и со кој било друг кандидат“, рече дипломат од земја од ЕУ со средна големина. „Кои се овие луѓе? Што ќе прават во нашиот клуб? Дали ќе дојдат да ни ги земат работните места?“

Нема апетит

Оваа загриженост е особено силна во Франција, која според законот би морала да одржи референдум за прием на која било нова членка. Гласањето за Украина, особено, би можело да се вклопи во кампањата на популистичкиот десничарски лидер на Националното собирање, Џордан Бардела, кој според анкетите ќе победи во првиот круг од претседателските избори во 2027 година против централнодесничарскиот ривал Едуар Филип.

Но, Франција не е сама. Дипломатите на ЕУ рекоа дека Германија, Холандија и Италија тврдат дека тешкиот процес на ЕУ „базиран на заслуги“ мора да се почитува без исклучоци од геополитички причини, дури и ако разбираат зошто земји како Украина и Молдавија се под притисок брзо да се приклучат.

„Секако дека не сакаме да го ослабиме [украинскиот претседател Володимир] Зеленски… но големото мнозинство земји-членки немаат апетит за оваа дебата во моментов“, рече висок дипломат од голема европска земја.

Победата на Петер Маѓар на унгарските избори во недела, завршувајќи 16 години владеење на Виктор Орбан ги обновија надежите дека Будимпешта би можела да го ублажи долгогодишното противење на членството на Украина. Но, се чини дека Маѓар ќе ја задржи позицијата на својот претходник, велејќи за време на маратонската прес-конференција во понеделник дека не сака да го „забрза“ членството за Киев.

Друга често споменувана загриженост е искуството на ЕУ со Унгарија како опструктивен партнер. Земјата што во 2004 година се приклучи како дел од група од 10, главно од поранешниот комунистички исток, се соочи со безброј обвинувања за ограничување на демократијата под премиерот Орбан, кој исто така ги одржуваше врските со Русија и ја блокираше европската поддршка за Украина.

Влегувањето нови членови ја зголемува можноста за прием на други главни градови „тројански коњи“ кои би можеле да имаат право на вето, поради што Комисијата сака да го „заштити од синдромот Унгарија“ процесот на проширување, на пример со тоа што ќе им ги одземе овластувањата за вето на новите членки неколку години по приемот.

Претпазлива поради расположението меѓу клучните престолнини на ЕУ, фон дер Лајен изјави по поразот на Орбан дека се залага за укинување на правилото за едногласност на блокот, кое, меѓу другото, му дозволува на еден главен град да ги блокира перспективите за пристапување на која било земја.

Агресија

Сепак, дури и Црна Гора, која ги заврши речиси сите чекори потребни за да стане нова членка, открива дека земјите од ЕУ не се согласуваат за следната фаза: мандат за подготвување на договорот за пристапување. „Сè уште е во преговори“, рече првиот дипломат на ЕУ.

Тројца црногорски функционери, на кои им беше дадена анонимност за да разговараат за чувствителниот процес, изразија фрустрација поради недостатокот на напредок, посочувајќи ја Франција како веројатна пречка. Француските функционери се спротивставија, тврдејќи дека Париз не е сам во своите загрижености и сака поширока дебата за проширувањето.

Застојот е проблематичен и за Украина, која го гледа членството во ЕУ како безбедносна гаранција против идна руска агресија. Потенцијален мировен договор со Русија би можел да ја вклучи можноста за членство во ЕУ уште во 2027 година како морков за украинските гласачи.

Но, земјите од ЕУ се спротивставија на приемот на Украина следната година, при што амбасадорите силно се спротивставија на радикалниот пристап кон пристапувањето за време на вечерата на почетокот на март што би овозможил забрзан временски рок за членство.

Најсилните поддржувачи на Украина, вклучувајќи ги Шведска и Данска, сега вршат притисок преговорите да завршат до крајот на следната година. Но, започнувањето разговори за пристапниот договор ќе бара зелено светло од големите членки на ЕУ, а тоа е големо барање.

„Сè уште не сме стигнале до таму“, рече високиот функционер на ЕУ.

Што сака ЕУ од Петер Маѓар?

За новата администрација на Унгарија, приоритет број 1 по победата на изборите во недела е да се отклучат 18 милијарди евра од фондовите на ЕУ кои беа замрзнати поради демократското уназадување на Орбан. Тој, исто така, сака пристап до околу 16 милијарди евра од европските заеми за одбрана и да се укине казната од 1 милион евра дневно изречена поради непочитувањето на законот за миграција од страна на Унгарија.

Но, Брисел нема само да му ги предаде овие добра на нов лидер кој е сè уште непознаница. Унгарија има неколку пречки што треба да ги прескокне за да се квалификува за парите за да докаже дека е сериозна во врска со реформирањето на авторитарната држава на Орбан. За Брисел, клучната политичка цел е Унгарија да го прекине своето вето на виталниот заем од ЕУ од 90 милијарди евра за Киев и да поддржи нов пакет санкции на ЕУ за Русија. Европската комисија, исто така, сака Унгарија да го отфрли својот отпор кон започнувањето на формални преговори за пристапување со Украина.

За среќа на двете страни, сите се чини дека се подготвени да дејствуваат, и тоа брзо. За Унгарците времето е кратко, бидејќи ќе изгуби голема транша од средствата на ЕУ ако не ги спроведе потребните реформи за владеење на правото до август.

„Можам да кажам дека е исклучително важно да се вратат [парите] дома, и тоа што е можно побрзо“, рече Маѓар. На тричасовната прес-конференција во понеделник, тој силно посочи дека нема да застане на патот на заемот од 90 милијарди евра на ЕУ за Киев. Тој рече дека Будимпешта се согласила на тоа финансирање на Европскиот совет во декември и сега би „сакал да биде доследна“ со таа претходна обврска.

Тој, исто така, нагласи дека сега има клучно двотретинско мнозинство во унгарскиот парламент што ќе му овозможи да спроведе сеопфатни судски реформи за да се усогласи со правилата на ЕУ и да ги одмрзне средствата на Унгарија. Тој сигнализираше дека сака да се држи на дистанца од Москва и дека иако се спротивставува на забрзаното пристапување на Украина во ЕУ, неговата влада ќе „им помогне на земјите што се подготвени да се приклучат, наместо да ги тера да чекаат во ред“.

Помалку по вкус на ЕУ, тој објасни дека Унгарија сè уште сака да купува руска нафта, но прифати дека санкциите мора да останат на сила за време на војната на таа земја против Украина. Тој исто така не се осврна на тоа дали ќе го поддржи 20-тиот пакет санкции на ЕУ против Москва.

Украина е чувствителна тема за Унгарија – со оглед на силните антиукраински расположенија во Унгарија – но дипломатите се уверени дека може да се постигне компромис.

„[Унгарската партија] Тиса изјави дека не сака брза постапка. Шведска, исто така, сака тоа да биде засновано на заслуги“, рече Розенкранц. „Украина има заслуги – тие навистина ги направија своите реформи – и сега е време формално да се отвори првиот кластер во преговорите“.

Значајно е што првата странска посета на Унгарија ќе биде во Полска, која има неодамнешно искуство со одмрзнување на средствата на ЕУ.

Тој ќе се сретне со премиерот Доналд Туск, кој „ќе биде подготвен да му помогне и да ги објасни сите детали“ и „да сподели искуства“, рече шефот на партијата на Туск, во Европскиот парламент, Анджеј Халицки.

Откако Туск победи на изборите во Полска во 2023 година, Европската комисија во февруари 2024 година одмрзна повеќе од 100 милијарди евра што беа задржани поради загриженост за владеењето на правото откако Туск поднесе план за судска реформа и презеде почетни чекори за обнова на довербата. Меѓутоа, во полскиот случај, претседателот на екстремната десница Карол Навроцки на крајот ги блокираше реформите што ги вети Туск, што доведе до поплаки дека Варшава го добила своето финансирање само со ветување за промени.

Горчливото искуство со Варшава ја направи Комисијата претпазлива во распределбата на средствата пред да може да биде сигурна дека реформите се воспоставени и ја прави малку веројатно дека Унгарија ќе добие предвремени плаќања. (Политико)