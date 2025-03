ОН: Еден од најсмртоносните денови за цивилите во Украина годинава

Обединетите нации реагираа на синоќешните руски напади врз Украина, нагласувајќи дека тоа е еден од најсмртоносните денови за цивилите оваа година.

Според Набљудувачката мисија на ОН за човекови права во Украина, загинале 21 цивил, што го прави вчерашниот ден еден од трите најсмртоносни денови за цивилите од почетокот на годината.

– Сите 21 загинати цивили и 79 од 81 ранети се случија на територија под контрола на Украина, соопшти ОН, додавајќи дека податоците се уште се проверуваат.

Најголем број жртви е забележан во регионот на Доњецк, вклучително и Добропилија, каде во руски напад со повеќе видови оружје загинале 11 цивили.

Локалните власти соопштија дека во нападите биле уништени или сериозно оштетени осум петкатни згради, административна зграда и трговски центар.

Today, all day long, work continued in the city of Dobropillya, the Donetsk region, following a Russian strike. It was one of the most brutal attacks, a combined strike carefully planned to cause maximum damage. Missiles, along with Shahed drones, targeted the central part of the… pic.twitter.com/bipdh5iS9I

