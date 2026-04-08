Околу 500 бродови се заглавени во Персискиот Залив

08/04/2026 13:52
Танкери покрај брегот на Фуџаира, емират од ОАЕ (Фото: Ројтерс)

 

Некои од првите бродови што пловеа низ Ормускиот теснец по објавувањето на прекинот на огнот се детектирани, според аналитичарот за податоци за следење MarineTraffic.

Два брода, вклучувајќи го грчкиот брод за товарно гориво NJ Earth и бродот Daytona Beach со либериско знаме, денес го преминаа теснецот, соопшти MarineTraffic во објава на Икс.

Во соопштението се вели дека околу 500 бродови се заглавени во Персискиот залив:

„Рани знаци на активност на бродови се појавуваат во Ормускиот теснец по објавувањето на прекинот на огнот, што вклучува привремено повторно отворање на стратешкиот воден пат за да се овозможат преговори. Според податоците на MarineTraffic, стотици бродови остануваат во регионот, вклучувајќи 426 танкери, 34 носачи на ЛПГ (течен нафтен гас) и 19 бродови за ЛНГ (течен природен гас), од кои многу беа ефикасно заглавени за време на прекинот“.

