Office 2021 – доживотно од 13,05 евра: Godeal24 распродажба на Office софтвер! Оригинален Windows OS за само 7,25 евра!

Microsoft Office е најкористениот софтвер за деловна продуктивност во светот. Всушност, над 1,2 милијарди корисници ширум светот сега користат некаква форма на Office производ (околу 20% од светската популација!). Вклучете го компјутерот речиси насекаде и ќе се појави познатото лого. Без разлика дали сте студент или професионален работник, треба Office да ви помогне да студирате и работите.

Има некои верзии кои се почести: Office 2021 Home and Business, што е најдобро за домови и мали бизниси кои треба да уживаат во сите класични Office апликации и клиенти за е-пошта Outlook. Office 2021 Home and Student е дизајниран за семејства и студенти кои треба да ги користат сите основни функции што ги нуди пакетот Office. Office 2021 Professional е најшироко користен и практичен. Неговите функции се поцелосни и помоќни, а тој е поисплатлив избор за поединци или бизниси.

Office 2021 Pro има официјална цена од 439,99 долари во Microsoft, а можете да го купите за само 24,25 € во Големата распродажба на софтверот на Godeal24. Ако купите повеќе единици, можете да купите вистинска доживотна верзија на Office 2021 Pro за само 13,05 €. Не заборавајте да го користите кодот за попуст за да добиете 62% попуст! Не само попусти на Windows OS и MS Office, туку и многу попусти за софтвер за компјутерски алатки, еднократно решение за проблеми со компјутерскиот софтвер!

Голема распродажба! Специјална цена со ограничено време!

Најпопуларниот канцелариски софтвер моментално достапен, сега по специјални цени! Не е потребен практичен код за попуст, само кликнете на линковите подолу за да купите директно.

UP to 62% off! Windows OS and MS Office (coupon code “VDL62″)

Додека Microsoft моментално се фокусира на надградби и надградби на Windows 11, Windows 10 е одлична опција за корисници кои не можат да инсталираат Windows 11. По неколку поправки и надградби, Windows 10 е исто така постабилен и покомпатибилен. Во Godeal24, Windows 10 Pro започнува од 6,12 €. Ако сакате директно да го надградите на Windows 11, можете да го имате најновиот Windows 11 Pro за само 10,25 €.

Оригиналниот Windows 10 е само 6,12 €/PC!]

Како може да биде толку евтино? Што треба да знаете за тоа?

Важно е да се напомене дека постојат два вида лиценци. Комерцијална, која исто така може да се купи од веб-локацијата на Microsoft и OEM, што е кратенка за Original Equipment Manufacturer. Во однос на функционалноста, тие се идентични.

Според одлуката на Европскиот суд на правдата, искористените софтверски клучеви можат да се продаваат во Европската унија целосно легално.

Сепак, постои разлика во поддршката и употребата помеѓу двете верзии. Комерцијалната верзија може да се користи на повеќе компјутери, додека верзијата OEM е врзана за хардверот на кој првпат е активирана.

Онлајн продавницата Godeal24.com продава OEM лиценци

Godeal24 ветува дека производите што ги продава се 100% оригинални. По успешното купување од Godeal24, одете на официјалната веб-страница на софтверот за преземање, користете го кодот за активирање на лиценцата обезбеден од Godeal24 и активирајте го софтверот за да го користите. Значи, нема потреба да се грижите за безбедноста на софтверот. Второ, ако наидете на какви било проблеми во процесот на инсталирање и користење на софтверот, можете да контактирате со тимот за техничка поддршка на Godal24 24/7, тие ќе ви ги решат сите проблеми, а Godeal24 ветува дека ќе ви обезбеди доживотна услуга по продажбата! Дозволете да го користите софтверот без никакви проблеми.

Контајтирајте го Godeal24: service@godeal24.com

(Спонзориран текст)