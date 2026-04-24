Одговор на НАТО до Трамп: Нема механизам за исклучување на земја членка

НАТО во петокот соопшти дека не постои механизам за суспендирање или исклучување на земјите-членки, по извештаите дека САД разгледувале казнени мерки против Шпанија поради нејзиниот став во врска со војната во Иран.

Функционер на НАТО изјави за Би-Би-Си дека основачкиот договор на алијансата „не предвидува никаква одредба“ за суспендирање или отстранување на членови.

Соопштението доаѓа откако Ројтерс објави дека во интерен е-мејл од Пентагон се наведени опции за притисок врз сојузниците кои одбиле да ги поддржат воените операции на САД, вклучително и предлог за суспендирање на Шпанија.

Шпанскиот премиер Педро Санчез го отфрли извештајот, велејќи дека Мадрид дејствува само врз основа на официјални ставови, а не врз основа на интерни комуникации.

„Ние не работиме врз основа на е-пошта“, рече Санчез. „Ние работиме со официјални документи и официјални ставови заземени… од владата на Соединетите Американски Држави.“

Шпанија одби да дозволи нејзините бази или воздушен простор да се користат за напади врз Иран, и покрај тоа што е домаќин на клучни американски воени објекти.

Американскиот претседател Доналд Трамп постојано ги критикуваше сојузниците на НАТО за она што го опишува како недоволна поддршка за време на конфликтот.

Претходно во петокот, Ројтерс, повикувајќи се на американски функционер, објави дека Пентагон разгледува опции за казнување на сојузниците на НАТО за кои верува дека не ги поддржале американските операции за време на војната со Иран, вклучително и можноста за суспендирање на Шпанија од алијансата.

Иако предлозите сè уште се во фаза на дискусија и не се објавени никакви одлуки, аналитичарите велат дека дебатата ги истакнува продлабочените поделби во НАТО и во САД во услови на тековниот конфликт на Блискиот Исток.

Неименувани американски функционери предупредија дека недостигот на залихи би можел да ја ограничи способноста на САД да одговорат на потенцијален конфликт со Кина во блиска иднина.

Тензиите во НАТО се интензивираа од почетокот на војната меѓу САД и Израел со Иран кон крајот на февруари, особено околу употребата на европски бази и поморска поддршка во Персискиот Залив.

На 18 април, Трамп го критикуваше НАТО за време на настанот „Turning Point Action“ во Аризона, обвинувајќи ја алијансата дека не ги поддржала САД и Израел во конфликтот.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, претходно се обиде да го омекне ставот на Трамп со тоа што ги истакна европските придонеси за логистика и прелети, но Белата куќа тврди дека алијансата „му го свртела грбот на американскиот народ“.