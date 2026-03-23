Одбележување на Светскиот метеоролошки ден

23/03/2026 07:33

Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) денеска ќе го одбележи 23 Март – Светскиот метеоролошки ден, кој секоја година се одбележува во над 190 земји-членки на Светската метеоролошка организација (СМО). Одбележувањето во кое УХМР се вклучува како рамноправен партнер во борбата за справување со глобалните климатски промени и опасните временски појави, годинава е на тема „Набљудуваме и мериме денес за побезбедно утре“.

По тој повод, како што посочуваат од УХМР, во пораката на генералниот секретар на СМО се нагласува значајната улога на Националните хидрометеоролошки служби.

-Систематското следење на времето, климата и водата, прецизните мерења и квалитетните податоци се основа на системите за рано предупредување и климатски услуги што спасуваат животи, ги намалуваат штетите и ја поддржуваат долгорочната отпорност на општеството, велат од УХМР.

Нагласуваат дека континуирани и организирани мерења започнуваат во 1947 година кога со одлука за основање на Хидрометеоролошка служба во Република Македонија е воспоставена мрежа на метеоролошки и хидролошки станици. Денес, милиони набљудувања и мерења се собираат низ целиот свет од страна на илјадници копнени станици за набљудување, океански пловки, бродови, авиони и сателити како дел од Светскиот интегриран глобален систем за набљудувања на СМО (WIGOS -World Integrated Global Observing System and WHOS World Hydrological Observing System). Во овие Светски интегрирани глобални системи секојдневно придонесува и УХМР преку мерењата и набљудувањата на Националната метеоролошка и хидролошка мрежа.

-Во време на се почести и интензивни суши, топлотни бранови, бури и поплави, сигурните метеоролошки и хидролошки податоци директно придонесуваат за заштитата на граѓаните и стабилното функционирање на системите за транспорт, енергетика, земјоделство, управување со водите и цивилна заштита. Ваквите информации овозможуваат навремено дејствување и значително намалување на ризиците и штетите врз луѓето, имотот и инфраструктурата, потенцираат од УХМР.

Без вода дел од Центар и висока зона Пржино
Променливо облачно со повремен дожд
Суад Мисини ќе го претвори домот во засолниште за ранливи лица
Владата се консултирала, но не ги имплементирала забелешките за законот за пушење
Ќе има нови вработувања во правосудството, нема да има повисоки плати
Николоски: Изградени 70 проценти од браната Отиња, Истокот ќе добие рекреативно вештачко езеро
АХВ спречи увоз на 50 тони небезбедна храна
Македонските граѓани телефонирале просечно 104 пати за еден месец

