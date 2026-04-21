Одбележување на Националниот ден на мигрената под мотото „Мигрената е повеќе од главоболка“

21/04/2026 07:11

Под мотото „Мигрената е повеќе од главоболка“ денеска во Скопје ќе се одбележи Националниот ден на мигрената, во организација на Македонското невролошко здружение и Клиниката за неврологија.

Организаторите посочуваат дека одбележувањето има цел да ја информира јавноста за влијанието на мигрената врз квалитетот на животот и значењето на навремена дијагноза и соодветен третман.

Настанот ќе се одржи во 12 часот во големата сала на Деканатот на Медицинскиот факултет во Скопје, со цел подигнување на јавната свест за мигрената како сериозно невролошко заболување.

Поврзани содржини

Скопје домаќин на Светското училишно првенство во ракомет за средношколци
Без вода и струја неколку улици во Скопје
Променливо облачно со дожд
Започна асфалтирањето на пристапниот пат кон гробиштата Камник
Почна судењето на екс-директорката на Средношколскиот дом во Битола
Технолошко-металуршкиот факултет на УКИМ доби нова лабораторија за органска хемија
Мицкоски: Реформската агенда повеќе не е само план на хартија
Судијата Ристов сам ги заѕидал парите, му нашле ДНК и отпечатоци

Најчитани