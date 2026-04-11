Од попладне стапува на сила 32-часовно примирје меѓу Русија и Украина

11/04/2026 08:39

Moсква –   Краткото велигденско примирје меѓу Украина и Русија, објавено во четвртокот од Владимир Путин и прифатено од Володимир Зеленски, треба да почне денеска попладне.

Кремљ посочи дека примирјето ќе стапи на сила во 16:00 часот (13:00 часот по Гринич) денеска и ќе трае 32 часа.

Рускиот министер за одбрана Андреј Белошов и началникот на Генералштабот Валериј Герасимов добија наредба да „престанат со борбените операции во сите правци во тој период“.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски објави дека неговата земја е подготвена да ја почитува оваа ретка пауза во непријателствата, бидејќи разговорите насочени кон ставање крај на четиригодишниот конфликт заглавија поради војната на Блискиот Исток.

Слично примирје беше објавено минатата година, исто така за православниот Велигден, но двете страни се обвинија меѓусебно дека го прекршиле повеќепати.

Неколку рунди преговори спонзорирани од САД не успеаја да ги доближат завојуваните страни до договор, а процесот се забави бидејќи вниманието на Вашингтон се префрли на Иран.

Според портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, објавувањето на ова кратко примирје не е поврзано со преговорите за прекин на конфликтот.

