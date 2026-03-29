Од понеделник променливо облачно и посвежо, пообилни врнежи во среда и четврток

29/03/2026 12:37
Фото: Б. Грданоски

Во текот на претстојната недела ќе преовладува променливо облачно и посвежо време. Како што информира УХМР, под влијание на циклонска активност од вторник ќе има повремени врнежи од дожд. Врнежите ќе бидат пообилни во среда и четврток (локално над 20 l/m²), а на планините ќе бидат од снег. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од северен правец.

Утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, поизразен долж Повардарието. Утринските температури некаде ќе се спуштат под нулата и ќе изнесуваат -4 степени, а максималните дневни ќе достигнат 18 степени. Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата ќе се движи од 4 до 15 степени.

Од Хановер до Кина, 18.000 километри на велосипед низ 19 држави – луѓето се најпријатното изненадување
Левица: И директор во ЕСМ и советник во Скопје – Илјази тврди „нема случај“ но, законот го вели спротивното
СДСМ: Две недели нема лекови на Онкологија – пари за тендери има, за живот нема!
ОЈО бара внимателно и одговорно да се известува и коментира за кочанската трагедија
Над 40 тони необележани јајца од Србија уништени на Дрисла
Најстудено утрово на Попова Шапка, 6 степени во Гевгелија
Врнежи од снег со слаб интензитет на Попова Шапка, сообраќајот се одвива непречено
Облачно со врнежи во источните делови

