Од мај, Украинците извршија 200 напади врз цистерни и камиони на „копнениот мост“ кон Крим

Командантот на украинските беспилотни воздушни системи, Роберт Бровди, вети дека ќе го „изолира Крим“ во блиска иднина, а неговите подредени ги зголемуваат нападите врз федералниот автопат „Новоросија“ што води до полуостровот. Беспилотните летала со среден дострел се користат и за прекинување на снабдувањето со оружје, гориво и опрема за единиците на фронтовската линија. Според потврдените видео снимки, украинските вооружени сили извршиле најмалку 375 напади врз камиони, цистерни за гориво и други возила на окупираните територии од мај, објавува „Фајненшeл тајмс“. Повеќе од половина од овие напади, според францускиот аналитичар за отворен код Клеман Молин, се случиле на автопатот „Новоросија“, кој води до Крим од Ростов на Дон преку Мариупол и Мелитопол.

Интензитетот на бомбардирањето се зголемува. Молен претходно процени дека приближно 125 камиони биле погодени на автопатот во текот на четирите недели од мај. Во јуни, една од главните цели беше последниот дел од „копнениот мост“ до Крим – мостовите помеѓу регионот Херсон и полуостровот. Сателитските снимки од „Планет Лабс“ на 12 јуни покажуваат камиони во Чонхар како пренасочуваат од еден од двата постојани моста кон понтонски мост изграден преку реката.

Вториот, поголем мост моментално е неактивен. Беше запрен по неколку напади во текот на изминатите една и пол недела. Во понеделник, 15 мај, Володимир Салдо, „гувернерот“ назначен од Русија на окупираниот регион Херсон, повторно пријави оштетување на два моста како резултат на напад со беспилотно летало преку ноќ, со што сообраќајот беше запрен.

Украина брзо го проширува својот арсенал на дронови, а во последните месеци, дроновите со среден дострел способни да напаѓаат цели на оддалеченост до 200 км ја презедоа главната улога. Меѓу нив се американските „Хорнет“, кои, и покрај тоа што носат само околу 5 кг муниција, се опремени со систем за таргетирање базиран на вештачка интелигенција. Тие првенствено се користат за лов на цистерни за гориво и други возила во зоната „Новоросија“.

Украинските ракети „ФП-2“ и „Бегемот“, кои носат потешки носивост на бомби, напаѓаат магацини и мостови што го поврзуваат копното со Крим. Многумина користат терминали на Старлинк, што ги отежнува спротивставувањето.

Новите тактики на украинските вооружени сили доведоа до масовна криза со горивото во Крим, проследена со френетично складирање на залихи од храна. Понатаму, прекинувањето на снабдувачките патишта на руската армија ги става единиците на првата линија во тешка позиција.

Целта на Украина е јасна, вели Роб Ли, виш соработник во Институтот за истражување на надворешната политика:

„Помалку муниција и гориво стигнуваат до првата линија… Руските екипи на беспилотни летала добиваат помалку беспилотни летала, а артилериските екипи добиваат помалку гранати. Доколку Москва не возврати, ова на крајот би можело да му даде на Киев поголема моќ во какви било идни преговори“.