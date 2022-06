Од Диор до Том Форд- кои се најдобрите парфеми за 2022?

САД- За прв пат по три години, the Fragrance Foundation ги одржа своите годишни награди во Њујорк во театарот Дејвид Х. Кох . Гала-настанот, со 800 присутни, привлече директори од секој главен играч во категоријата на растечки мириси, како и добавувачи, малопродажни партнери и основачи.

Домаќините на наградите ги вклучија Наоми Вотс, Томи Хилфигер, Џејсон Ву, Марио Лопез, претседателката на Фондацијата Линда Леви и претседателот Џери Виторија. Големи победници се Том Форд и Гучи, кои добија по три награди за парфеми, соодветно, до инди брендови како The Maker и D. S. & Durga.

Беше голема ноќ и за парфемите Кристијан Диор – убавецот во сопственост на LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ја однесе наградата за Sauvage Elixir, (чие заштитно лице е Џони Деп) а парфимерот на тој мирис, Франсоа Демаши, ја освои наградата за животно дело .

Претседателот и главен извршен директор на Macy’s Inc., Џеф Генет, беше примен во Куќата на славните на Фондацијата .

Мирисот на Billie Eilish, создаден од Parlux, освои две награди, како и новиот машки парфем на Burberry, Hero.

Ова се победниците за 2022 на Fragrance Foundation Awards.

Fragrance of the Year, Women’s Luxury: Tom Ford Soleil Brûlant

Fragrance of the Year, Women’s Prestige: Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Fragrance of the Year, Men’s Luxury: Parfums Christian Dior Sauvage Elixir

Fragrance of the Year, Men’s Prestige: Hermès H24 Eau de Toilette

Fragrance of the Year, Universal Luxury: Gucci The Alchemist’s Garden 1921 Eau de Parfum

Fragrance of the Year, Universal Prestige: Maison Margiela Replica Autumn Vibes

Fragrance of the Year, Popular: Billie Eilish Eilish

Fragrance Hall of Fame: Tom Ford Black Orchid

Fragrance Innovative Product of the Year: Acqua di Parma Smart Home Diffuser w/ 3 discs Luce di Colonia, Buongiorno & Fico di Amalfi

Perfume Extraordinaire of the Year: Tom Ford Ébène Fumé

Indie Fragrance of the Year: The Maker Stag Eau de Parfum

Packaging of the Year, Luxury: Cartier Les Nécessaires à Parfum

Packaging of the Year, Prestige and Popular: MCM Eau de Parfum

Media Campaign of the Year, Women’s: D.S. & Durga I Don’t Know What is Everywhere

Media Campaign of the Year, Men’s: Burberry Hero

Fragrance Editorial of the Year, Print or Digital: Town & Country, Notes from the Underground by April Long

Consumer Choice, Women’s Prestige of the Year: Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum

Consumer Choice, Women’s Popular of the Year: Billie Eilish Eilish

Consumer Choice, Men’s of the Year: Burberry Hero

Consumer Choice, Candle & Home Collection : NEST New York Wild Mint & Eucalyptus Home Fragrance Collection