Син на норвешка принцеза обвинет за силување и насилство. Се бара 7 години затвор

Осло -Норвешките обвинители денес побараа затворска казна од седум години и седум месеци за Мариус Борг Хоиби, син на крунисаната принцеза Мете-Марит, кој е на судење за силување и насилно однесување кон поранешни партнери.

Хоиби, 29-годишен маж роден од врска пред бракот на неговата мајка со крунисаниот принц Хакон, е обвинет по вкупно 40 точки, со вкупна казна од 16 години затвор.

Тој се изјасни за виновен за одредени кривични дела, но ги негира најсериозните обвиненија, вклучувајќи ги и наводните силувања на четири жени.

„Силувањето може да уништи животи“

„Силувањето може да има трајни последици и да уништи животи“, изјави обвинителката Стурла Хенриксбе на претпоследниот ден од судењето со висок профил во Осло.

„Тоа може да биде товар што жртвата го носи до крајот на својот живот“, додаде обвинителката.

Иако Хоиби формално не е член на кралското семејство, неговиот случај сериозно го оштети угледот на норвешката монархија, според агенцијата Франс Прес.

Аферата започнала со физички напад

Аферата започнала на 4 август 2024 година, кога полицијата го уапсила под сомнение дека физички ја нападнал својата тогашна партнерка претходната ноќ.

Откако му го заплениле телефонот и компјутерот, истражителите пронашле снимки што ги документираат злосторствата и прекршоците за кои на крајот бил обвинет.

Обвинителите рекоа дека четирите жртви на сексуалниот напад сфатиле дека биле силувани дури откако полицијата им ги покажала снимките.

Конечна пресуда не се очекува за неколку недели, или можеби месеци, објавува француската новинска агенција.