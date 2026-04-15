Облачно со повремен локален дожд, температура до 23 степени

Времето денеска ќе биде претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи.

Минималната температура ќе се движи во интервал од 5 до 16 степени, додека максималната ќе достигне од 12 до 23 степени.

Во Скопје, променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Ќе дува слаб до умерен југоисточен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 10, а максималната ќе достигне до 22 степени.

Според прогнозата на УХМР, во наредните денови следува период на променливо облачно и релативно топло време, со сончеви периоди во текот на денот.

Утре наместа ќе има слаб дожд, а во четврток ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и појава на ретки грмежи. До петок ќе дува засилен југоисточен ветер, кој долж Повардарието ќе достигнува брзина над 60 километри на час. За време на викендот ветерот ќе го промени правецот во северен, со умерен интензитет.